Valve pourrait sortir un PC de jeu portable de type Nintendo Switch

La première tentative de Valve sur les consoles axées sur Steam a échoué, mais il pourrait réessayer avec une stratégie très différente. Ars Technica et Pavel Djundik de SteamDB disent avoir des preuves que Valve développe un PC de jeu Steam portable inspiré de la Nintendo Switch, surnommé SteamPal.

Contrairement aux machines à vapeur, Valve serait en train de concevoir lui-même ce PC portable. Il serait construit avec un système sur puce d’AMD ou d’Intel, et exécuterait probablement votre bibliothèque de jeux sous Linux en utilisant une couche de compatibilité pour les titres Windows. «Au moins» un prototype est plus large que le commutateur pour accueillir une gamme de commandes, a déclaré AT, y compris un ou plusieurs pavés tactiles de la taille d’un pouce. Il serait même “ connecté ” à un moniteur via USB-C.

Valve n’a rien confirmé sur Steam PC, mais Djunkdik a remarqué une référence à SteamPal dans le code. Le co-fondateur de la société, Gabe Newell, a également laissé entendre dans un panel néo-zélandais que les gens auraient une «meilleure idée» des plans de console de Valve d’ici la fin de 2021.

En rapport: Comment exécuter Steam sur les ordinateurs Chromebook

Les sources d’AT ont également compris que Valve visait à expédier le PC Steam avant la fin de l’année, bien que les pronostiqueurs n’aient pas pu réduire les prix.

Un PC Steam de type Switch représenterait un gros pari pour Valve. Les machines à vapeur ont échoué pour plusieurs raisons, notamment un manque de jeux (certaines machines à vapeur exécutaient SteamOS basé sur Linux de Valve) et une dépendance envers des fournisseurs tiers qui vendaient souvent des boîtes Steam aux côtés des ordinateurs de bureau classiques. Il était souvent plus facile d’acheter un PC de jeu Windows avec toute la gamme de logiciels que de faire des compromis pour une machine à vapeur destinée à votre salon.

SteamPal pourrait éviter certains de ces pièges. L’émulation pourrait aider le mini Steam PC à exécuter plus de jeux, même si le matériel portable limiterait les types de jeux qu’il pourrait gérer. La conception personnalisée de Valve lui donnerait un contrôle total sur l’expérience. Plus important encore, ce commutateur entrerait dans un domaine relativement inoccupé – il n’y a pas beaucoup de PC de poche grand public de tout type, sans parler de ceux destinés aux jeux. Valve pourrait toujours échouer, mais elle ne ferait pas face à de si longues chances dès le début.