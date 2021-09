Valve présente l’opération Riptide avec des changements de mode de jeu, de carte et de gameplay

in

La concurrence est toujours bonne et Valve semble suffisamment inquiet pour améliorer le jeu.

Operation Riptide présente ici de nouveaux modes de jeu, des cartes et des modifications du gameplay général de Counter-Strike. Il s’agit de la 11e opération de CS:GO, après le succès de l’opération Broken Fang. Voici les faits saillants de la mise à jour.

Opération Riptide

Une nouvelle opération, comprenant de nouveaux modes de jeu, des cartes et des missions pour collecter des récompenses une fois terminées. Le Battle Pass vous coûtera 14,99 $ US. Les récompenses incluent de nouveaux agents, des collections d’armes, des autocollants et des patchs.

Nouveaux modes de jeu et modifications

Valve a ajouté des files d’attente de matchmaking privées, qui est un nouveau mode de jeu comblant l’absence de fonctionnalité de lobby dans CS:GO. Il permet aux joueurs de créer leur propre match Premier privé sur les serveurs Valve. Les joueurs d’un groupe Steam peuvent également jouer des matchs avec les membres de ce groupe.

Après d’autres titres populaires, Valve a introduit Short Competitive en plus des matchs au format long par défaut. La version courte d’un match comprendra 16 rounds au total au lieu des 30 auxquels nous sommes habitués.

Deathmatch est également devenu beaucoup plus intéressant avec l’ajout de Team Deathmatch, où la première équipe à atteindre 100 kills gagne. Le match à mort gratuit pour tous est également un nouvel ajout où tous les joueurs sont des ennemis, un peu comme les DM des serveurs communautaires.

Enfin, Valve a également apporté des modifications à Demolition and Arms Race, que vous pouvez consulter ici.

Changements de gameplay

Semblable aux armes, les joueurs peuvent désormais lâcher des grenades pour aider leurs alliés. Il s’agit d’un énorme changement dans CS:GO et qui aura des implications à long terme. Valve prend des indications positives sur d’autres jeux et améliore CS:GO.

Lors des changements d’armes, Deagle a reçu un nerf avec des dégâts corporels réduits. Alors que M4A1-S a un buff avec des dégâts corporels accrus. Les doubles élites sont moins chères à seulement 300 $ et une option solide à considérer pour les pistolets et les cartouches écologiques.

Modifications de la carte

Nous ajoutons de nouvelles cartes pendant l’opération et mettons à jour Ancient et Dust2. Voici un aperçu des changements de Dust2 : pic.twitter.com/2nCfoFktYi – CS: GO (@CSGO) 22 septembre 2021

Les développeurs ont modifié Dust 2 en apportant des modifications à la visibilité de T-spawn et Middle. Cela affectera la façon dont les AWPer s’engagent des deux côtés. Le site B a également vu une meilleure visibilité depuis les tunnels supérieurs.

D’un autre côté, Inferno a également connu de légers changements, mais rien de majeur pour affecter le gameplay. Cependant, Ancient a de plus grandes surfaces plantables sur les deux sites. De plus, Valve a corrigé les pénétrations de balles à travers les surfaces en contreplaqué et a apporté quelques optimisations à la carte.

Image en vedette: Valve