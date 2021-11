Valve repousse la sortie du PC de jeu portable Steam Deck en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement

(Photo de la vanne)

Le lancement du nouveau PC de jeu portable de Valve Software, le Steam Deck, a été repoussé de deux mois à février 2022.

Valve, basée à Bellevue, dans l’État de Washington, a annoncé le retard mercredi via le blog officiel de Steam. Selon une FAQ officielle pour le Steam Deck, le retard est imputé à la perturbation actuelle de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

« Bien que nous ayons fait de notre mieux pour tenir compte des problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale (ce qui signifie que nous avons pris en compte le temps supplémentaire pour tenir compte de ces risques et travaillé avec plusieurs fournisseurs de composants), nos plans de fabrication étaient toujours affectés », a écrit Valve. « Les pénuries de matériaux et les retards signifiaient que les composants n’arrivaient pas à temps à nos installations de fabrication. »

Valve a déclaré que tout ce qui a changé dans le processus de pré-commande pour le Steam Deck est la date. Il a ouvert les précommandes l’été dernier sur la base du premier arrivé, premier servi, et toute personne ayant obtenu une place dans cette ligne devrait toujours l’avoir malgré le retard. Cela va juste prendre deux mois de plus pour obtenir votre ordinateur.

Steam Deck est retardé de deux mois. En savoir plus ici https://t.co/BOxpdrMGIr pic.twitter.com/5txJxSoJu9 – Steam Deck (@OnDeck) 10 novembre 2021

Le Steam Deck a été initialement révélé en juillet, à la suite d’une fuite anonyme en mai. Il combine le facteur de forme d’un système de jeu portable comme le Nintendo Switch avec un PC de jeu miniaturisé haute puissance, qui peut exécuter de nombreux (mais pas tous) des titres actuellement disponibles sur Steam, la vitrine numérique de Valve.

Le Deck comprend un APU AMD personnalisé avec un processeur Zen 2 2,4-3,5 Ghz, 16 Go de RAM et un emplacement pour carte MicroSD pour un stockage étendu. Prêt à l’emploi, il fonctionne à partir d’une nouvelle édition de SteamOS, le système d’exploitation basé sur Linux que Valve a d’abord utilisé pour ses PC autonomes Steam Machine.

Mes grands points à retenir du Deck, après avoir eu du temps avec lui en août, étaient sa polyvalence et son prix bas. À un prix de départ de 399 $, le Deck vous permet d’obtenir beaucoup d’ordinateurs pour le prix, et vous pouvez le connecter à un clavier, un moniteur et une souris pour l’utiliser comme poste de travail portable.

Alternativement, Valve n’a pas l’intention d’inclure des mesures de verrouillage sur le Deck, afin que les bricoleurs puissent effacer son lecteur et installer le logiciel de leur choix. C’est un gros cadeau pour la communauté homebrew, comme une version officiellement approuvée de la célèbre PlayStation Vita, conviviale pour le hack.