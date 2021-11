Valve retarde Steam Deck de deux mois

11 novembre 2021 – 08h45

Le géant du PC Valve a repoussé de deux mois la date de sortie de sa prochaine console Steam Deck.

Dans un article publié sur son site Web, la société a déclaré que le matériel serait désormais lancé en février plutôt qu’en décembre. Cela est dû à des problèmes avec la chaîne d’approvisionnement mondiale.

« Nous sommes désolés pour cela, nous avons fait de notre mieux pour contourner les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale, mais en raison de pénuries de matériaux, les composants n’atteignent pas nos installations de fabrication à temps pour que nous puissions respecter nos dates de lancement initiales », a écrit Valve.

« Sur la base de nos estimations de construction mises à jour, Steam Deck commencera à être expédié aux clients en février 2022. Ce sera la nouvelle date de début de la file d’attente de réservation. mis à jour peu de temps après cette annonce. »

Valve a dévoilé Steam Deck en juillet. La société a récemment expliqué comment les joueurs sauraient quels jeux PC fonctionnent sur le matériel.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

