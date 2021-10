Valve révèle la gamme de récompenses Compendium et les modifications apportées à son site Web

Valve adopte une nouvelle approche du Compendium TI 10.

Alors que The Internationals 10 se rapproche, Valve a annoncé les récompenses qu’il offrira aux utilisateurs progressant dans le deuxième Compendium de cette année.

La bataille pour l’égide commence dans moins d’une semaine, et The International Compendium est votre billet pour un tournoi imminent et une multitude de récompenses gratuites.https://t.co/2sgLU4nS0I pic.twitter.com/w6zUhLVNvf – DOTA 2 (@DOTA2) 1er octobre 2021

Le groupe de défis gratuit offrira The International 2021 Lineage Treasure. La société a également créé une section distincte sur son site Web pour son plus grand tournoi.

Recueil gratuit

Le Compendium gratuit propose neuf ensembles précédemment publiés, redessinés en finition noire et dorée. Le trésor de la lignée comprend ces ensembles que les utilisateurs peuvent gagner en gravissant l’échelle des récompenses de différentes manières.

Les prédictions du tournoi, y compris les héros les plus joués, le plus grand nombre de victoires par joueur et de nombreuses autres catégories, rapporteront des points aux utilisateurs. Remplir des listes de cartes de joueur est également un moyen de gagner des points.

Les points de fantaisie gagnés en complétant des alignements réussis qui ont bien fonctionné un jour particulier augmenteront également les points. Obtenir les bonnes prédictions du support principal rapportera également aux utilisateurs d’énormes points.

Les pronostics lors des matchs en direct nous rapporteront également 100 points Compendium. Cependant, il existe également une méthode de rémunération pour gagner. Les joueurs peuvent rejoindre le Supporter’s Club de leur équipe favorite et gagner 200 points et chaque fois que leur équipe gagne un match, ils peuvent gagner jusqu’à 10 000 points.

La nouvelle section du site Web

Valve a créé une section de site Web dédiée à The International 10. Les utilisateurs peuvent regarder des matchs en direct et suivre le programme du tournoi via le site Web lui-même. La meilleure partie du site Web est d’avoir un mode sans spoiler qui peut aider les fans à suivre le tournoi à leur convenance sans craindre de connaître les lignes de score. Cependant, ce qui est plus intéressant, c’est que Valve souhaite faire de la nouvelle section “esports” de son site Web une plaque tournante pour toutes les saisons du Dota Pro Circuit, y compris les Majors.

