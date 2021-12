Valve révèle un emballage de pont à vapeur au détail, et je l’aime vraiment

Image : Vanne

Valve a déjà sorti du matériel, mais rien d’aussi gros et ambitieux que le Steam Deck auparavant. Et la sortie du matériel approprié signifie que Valve a dû penser à quelque chose à laquelle une entreprise axée sur le logiciel n’a pas eu à penser très souvent : à quoi devrait ressembler sa boîte.

Alors que le Steam Controller ressemblait à un casque Logitech que vous auriez mis en vente et que le casque Index VR était livré dans une boîte noire presque générique, un peu plus de réflexion a été consacrée à l’emballage du Steam Deck. Et, dans une rareté dans un espace obsédé par l’apparence aussi adulte et technologique que possible, même un peu d’humour.

Valve a révélé la boîte plus tôt dans la journée dans un article de blog, et c’est tout. Juste une boîte en carton marron, avec absolument rien sur le dessus. Je suis à 100% ici pour ce genre de minimalisme dans l’emballage, qui, je le sais, est un luxe de ne jamais avoir à s’asseoir sur une étagère de vente au détail et à rivaliser pour attirer l’attention, mais que j’apprécie malgré tout. Cela dit clairement que Valve sait que c’est un type d’entreprise axé sur le logiciel, et donc la boîte s’écarte le plus rapidement possible afin que vous puissiez vous concentrer sur les jeux. C’est tout l’intérêt du Steam Deck, après tout.

Image : Vanne

Sur le côté, il y a de gros avertissements de sécurité qui semblent tout droit sortis de l’univers Portal, mélangeant des avertissements de blagues avec de vrais d’une manière qui finira probablement par faire essayer quelqu’un de déplier l’emballage et de l’utiliser comme parapluie .

G/O Media peut toucher une commission

À l’intérieur de la boîte se trouve une jolie pochette pour la mallette de transport du Steam Deck (qui ressemble plus à ce que vous attendiez de l’art de la boîte) et, tout en haut, ce qui ressemble à plus d’avertissements et/ou d’avis légaux mais qui sont vraiment juste des exemples des types d’endroits que vous pouvez prendre et jouer avec l’ordinateur de poche. Comme une grande roue, le métro, sur le canapé ou, et au moins ils le savent à l’avance, sur les toilettes.

Image : Vanne

L’étui de transport lui-même ressemble à quelque chose que j’achèterais pour 10 $ sur Amazon quand j’aurais perdu / cassé l’officiel – je pense que c’est le logo Steam Deck, que je n’aime pas – mais vous ne pouvez pas tous les gagner, je suppose .

Image : Vanne