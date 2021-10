Valve révèle un système de notation pour la façon dont les jeux fonctionnent sur Steam Deck

Capture d’écran : Kotaku / Valve

Les jeux en déplacement ont attiré beaucoup d’attention ces derniers temps, non seulement avec la Nintendo Switch et le tout nouveau modèle Nintendo Switch – OLED, mais aussi avec le très attendu Steam Deck. Le prochain PC de jeu portable permet aux joueurs de prendre au moins une bonne partie de leurs bibliothèques Steam en déplacement, un exploit impressionnant, quelle que soit la façon dont vous le découpez. Mais avec l’innovation viennent des questions, et une question qui est restée en suspens depuis l’annonce du Deck est de savoir quels jeux seront jouables dessus et dans quelle mesure ils fonctionneront. Aujourd’hui, Valve a annoncé son intention de fournir des réponses à cette question sous la forme d’une vidéo présentant Deck Verified, un système de notation qui permettra aux joueurs de savoir en un coup d’œil comment ils peuvent s’attendre à ce qu’un jeu fonctionne sur leur Steam Deck.

Deck Verified est un moyen pour les joueurs d’avoir rapidement une idée de la jouabilité d’un jeu sur Steam Deck. Le système de notation divise les jeux en quatre catégories : vérifiés, jouables, non pris en charge et inconnus. Ces catégories font référence à des jeux qui fonctionnent très bien « dès la sortie de la boîte », à des jeux qui nécessiteront un travail supplémentaire pour jouer et à des jeux qui peuvent ne pas être une bonne expérience sur le Steam Deck.

Si un jeu est classé comme vérifié, cela signifie qu’il passe les contrôles de Valve pour l’entrée, l’affichage, les performances et la fluidité sur le Deck. Les jeux marqués jouables nécessitent un peu de bricolage de la part des utilisateurs, impliquant éventuellement l’ajustement manuel des graphiques d’un jeu ou l’utilisation du clavier à l’écran ou de l’écran tactile du Deck pour naviguer dans les menus. Les jeux non pris en charge sont SOL lorsqu’il s’agit d’être jouable sur le Deck. Les jeux de cette catégorie incluent les jeux VR ainsi que ceux incompatibles avec le système d’exploitation Proton de Deck. Valve a donné un peu d’espoir aux joueurs en disant que ces jeux ne fonctionnent pas « encore » sur le Deck. La catégorie Inconnu correspond aux jeux dont l’équipe de révision de Valve n’a pas encore vérifié la compatibilité.

Les utilisateurs peuvent cliquer sur l’onglet d’informations d’un jeu pour obtenir plus de détails sur sa compatibilité sur le Steam Deck. Capture d’écran : Kotaku / Valve

« La note d’un jeu peut changer au fil du temps, à mesure que le développeur publie des mises à jour ou que le logiciel de Deck s’améliore », a déclaré la voix désincarnée narrant la bande-annonce de Deck Verified.

Le premier onglet que les utilisateurs voient lors de l’ouverture de Steam sur le pont est l’onglet « Super sur le pont » où les jeux vérifiés seront affichés. Le reste des jeux de la boutique Steam aura une section intitulée « Compatibilité Steam Deck » où Valve dit que les joueurs peuvent lire un rapport détaillé des performances d’un jeu sur le Deck.

La connaissance, c’est le pouvoir, et Deck Verified s’annonce comme une aubaine pour les joueurs qui sont ravis de tester les limites de la console avec l’attraction profonde des jeux dans leur bibliothèque.

Le Steam Deck commencera à être expédié en décembre 2021.