Valve travaille sur une technologie qui pourrait vous permettre de jouer à des jeux Steam pendant leur téléchargement

Soupape a apparemment travaillé sur des mises à jour très excitantes pour Fumer. L’un des brevets du développeur a été récemment découvert, et il pourrait, entre autres, permettre aux utilisateurs de jouer à des jeux au fur et à mesure qu’ils téléchargent – similaire à ce qu’ils peuvent faire aujourd’hui sur les consoles (dans certains cas).

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le brevet, déposé en mars de l’année dernière, a été publié aujourd’hui. Pavel Djundik de SteamDB l’a repris, distillant ses concepts les plus intéressants sur Twitter.

En bref, il s’agit d’un système qui permet à Steam de suivre les opérations de lecture effectuées par le fichier exe d’un jeu donné, afin de dresser une carte des accès aux données et à quelle fréquence. Valve utiliserait ensuite cette télémétrie pour, par exemple, hiérarchiser certains fichiers pendant le processus de téléchargement afin de permettre aux joueurs de commencer tôt sans avoir à attendre que le tout se termine.

La même technologie pourrait également aider Steam à se débarrasser des fichiers inutilisés sans compromettre l’intégrité du jeu, comme dans les cas où vous devez libérer de l’espace. Valve a expliqué que cela pourrait même aider à pré-extraire certains fichiers pour réduire la latence lors du chargement.

Bien entendu, ce type de système n’est pas entièrement nouveau. Jouer à des jeux pendant que vous les téléchargez était l’un des arguments de vente de la PS4 et de la Xbox One, et la même technologie est utilisée aujourd’hui par la PS5 et la Xbox Series X/S.

En fait, Valve lui-même a testé une version de cela en 2015 lors du lancement de Mortal Kombat 10, en configurant le jeu pour qu’il se télécharge en plus petits morceaux. Cela a fini par se retourner contre lui, causant un certain nombre de problèmes et forçant Valve à le retirer.

En effet, même l’idée de rendre certains fichiers indépendants pour réduire l’empreinte d’un jeu est une fonctionnalité régulièrement utilisée par Call of Duty, permettant aux joueurs de télécharger/supprimer de manière sélective certains composants, tels que des modes, des textures à plus haute résolution, etc. vouloir jouer.