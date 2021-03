Valverde, à 14 secondes du podium de Barcelone

27/03/2021 à 19:20 CET

Seulement 14 secondes séparent Alejandro Valverde du podium de Barcelone. La troisième place serait un succès retentissant pour le cycliste le plus âgé du World Tour, moins d’un mois pour avoir 41 ans et qui continue de mener en tant que leader de l’équipe Movistar.

Six ascensions vous attendent Castell, à Montjuïc, le lieu où, traditionnellement, de 1964 à 2007, se déroulait l’escalade, l’épreuve qui mettait chaque année fin à la saison cycliste.

C’est une montée explosive, qu’il faut affronter avant la descente vers la ligne d’arrivée, mais qui peut servir à casser le peloton et qui, sans aucun doute, remettra en cause le contrôle serré qu’Ineos a imposé jusqu’à présent pour maintenir non seulement Adam Yates devant le général mais à ses coéquipiers Richie porte (deuxième) et Géraint Thomas (troisième) aux places d’honneur du Volta numéro 100.

Movistar, en revanche, ne doit s’occuper que de Valverde. Les Ineos doivent mettre la protection Yates avant tout accident de Palier ou Thomas. ValverdeAprès la Volta, il affrontera le Tour du Pays Basque pour courir plus tard à València puis se rendra à la Flecha Walloon et au Liège-Bastoña-Liège.