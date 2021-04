Valverde, confirmé dans la Volta à la Communauté valencienne

07/04/2021 à 15:10 CEST

Le directeur de la Volta a la Comunitat Valenciana-Gran Premi Banc Sabadell, Ange fait maison, a confirmé ce mercredi à Elche la présence de Alejandro Valverde au début du test, qui aura lieu le 14 avril.

Accueil Il a précisé que c’était une année compliquée d’avoir une liste déjà définie de participants en raison de la pandémie et du changement de dates, ce qui a empêché l’organisation de réunir le meilleur de l’équipe internationale en coïncidant sur les dates avec d’autres événements majeurs.

«Nous allons essayer d’avoir le meilleur», dit-il Accueil, qui a annoncé que le test avait déjà confirmé la présence de 15 équipes et que deux autres étaient tombées dans les dernières heures après avoir enregistré des infections à covid dans leurs rangs.

Parmi ceux pré-enregistrés, il y a Movistar et Alejandro Valverde, du quel Accueil Il a rappelé qu ‘«il est le seul coureur à avoir remporté trois fois la Volta a la Comunitat Valenciana». « Cette année est l’année de sa retraite et l’organisation serait un succès qui pourrait être relevé avec cette victoire », a-t-il ajouté.

En plus de l’ancien champion du monde, Accueil a annoncé la présence de l’Australien de Lotto Soudal, Caleb Ewan, deuxième du dernier Milan-San Remo, et des Français Arnaud Demare, de Groupama – FDJ. D’autres équipes, telles que Cofidis, Burgos BH, avec Alicante Felipe Ors, Caja Rural ou Euskaltel, ou Arkea, entre autres, ont également confirmé leur participation.

«Nous attendons la réponse des Emirats Arabes Unis, de l’équipe Ineos AG2R Citroën et de quelques autres», a-t-il réitéré. Accueil, qui a insisté sur le fait que cette année l’organisation attendra «jusqu’à la dernière minute». avant la coïncidence des épreuves dans le calendrier.

La sortie de la 72e édition de la Volta a été présentée avec la présence, en plus, du conseiller aux sports de la ville d’Elche, Vicente Alberolaet des représentants de la société organisatrice.

Les élus locaux ont remercié la présence de la caravane organisationnelle à Elche pour le coup de pouce économique qu’elle apportera au secteur hôtelier à un moment particulièrement difficile.

Accueil Il a rappelé qu’Elche est une ville «qui a beaucoup donné au cyclisme & rdquor; et il espérait qu’il pourrait devenir un lieu plus ou moins commun pour le cycle régional.

Le directeur de la Volta a la Comunitat a regretté de ne pas pouvoir avoir de fans au départ, à l’arrivée ou au parcours et a annoncé le grand effort de l’organisation pour investir dans les nouvelles technologies afin que les fans puissent suivre la course «en streaming et sur les réseaux sociaux, en plus de la finale sur la chaîne Eurosport.