Valverde dira au revoir à la Ruta del Sol

22/12/2021 à 13:24 CET

Le Murcien Alexandre Valverde, cycliste qui a gagné le plus de fois Tour de l’Andalousie (traditionnel Route du Soleil) avec 5 victoires (2012, 2013, 2014, 2016 et 2017), participera à la 68e édition, qui se tiendra entre le 16 et le 20 février prochain, à l’occasion de ses adieux en tant que professionnel.

Le directeur général de cette compétition, Joaquin Cuevas, il était « très heureux » de la présence du cycliste de l’équipe Movistar, « une légende de la Vuelta a Andalucía et un cycliste qui a magnifié l’événement, donc aujourd’hui un jackpot est annoncé pour cette course », a-t-il souligné ce mercredi c’est une déclaration.

« La loterie cycliste »

« Voir Alejandro, que nous avons tant d’admiration et d’affection et que tous les fans de cyclisme ont et qu’il peut dire au revoir à notre carrière est une satisfaction pour Deporinter -entreprise organisatrice- et une occasion unique pour l’amateur de cyclisme de remercier un champion tel que Valverde pour tant« , a-t-il indiqué.

Cuevas a insisté sur le fait que « Au Tour d’Andalousie, il a décroché le jackpot à la loterie cycliste, car pouvoir compter sur Alejandro Valverde dans l’édition de cette année était une nouvelle si importante « qu’ils voulaient l’annoncer comme il le mérite, une récompense maximale pour les fans de cyclisme ».

En plus des cinq victoires au général Tour de l’Andalousie, a huit victoires d’étape et est le quatrième coureur avec le plus de victoires partielles dans toute l’histoire de cette manche, seulement dépassé par d’autres cyclistes légendaires tels que le Belge Freddy Maertens (avec treize), l’Allemand Dietrich Thurau (dix) et l’Espagnol Oscar Freire, qui a réussi à s’imposer en neuf étapes.

En outre, Valverde Il a réussi à gagner quatre fois dans les points généraux et est le cinquième coureur avec le plus de «top 10» au classement général et le septième avec le plus de «top 10» dans les étapes.