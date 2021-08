“Valverde est important dans le cyclisme, j’espère qu’il s’en remettra bientôt”

in

20/08/2021 à 19h26 CEST

.

slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), líder de la Vuelta, se refirió a Alejandro Valverde como “uno de los nombres más importantes del ciclismo y expresó sus deseos de que el murciano se recupere lo antes posible de la caída que le obligó a retirarse en la séptima Étape.

“Il n’avait que deux places de retard quand Alejandro Valverde est tombé. Je ne sais pas comment il va. C’est l’un des plus grands noms du cyclisme, alors j’espère qu’il va bien et qu’il reviendra bientôt”, a déclaré le leader du Balcón de Alicante. but.

Roglic Il a admis qu’il envisageait de perdre le maillot rouge au profit de son compatriote Jan Polanc, le mieux classé dans l’évasion massive de la journée.

“Pourquoi ne pas perdre le rouge pour Jan Polanc? Il portait déjà le maillot rose au Giro en 2019. Encore une fois, ce sont des préoccupations super douces pour les Slovènes. Pour moi, ce fut une dure journée, super chaude, dans laquelle nous étions déjà pleins lors de la première montée », a-t-il expliqué.

Roglic, qui a tenu la tête pendant 8 secondes face à l’Autrichien Felix grosschartner (Bora), a montré sa confiance en l’équipe dans les prochaines étapes, où il attend la bataille de ses rivaux.

“Nous avons vu beaucoup d’action et nous pouvons nous attendre à la même chose dans les prochains jours avec des équipes qui ont des forces différentes. Nous avons également vu que notre équipe a fait un excellent travail et nous continuerons tous à faire de notre mieux.”