Valverde, est intervenu sans problème

21/08/2021 à 19h15 CEST

Alejandro Valverde Il a été opéré aujourd’hui à l’hôpital La Vega de Murcia pour la fracture de la clavicule survenue lors de la chute qu’il a subie lors de la septième étape de la Vuelta et qui l’a contraint à l’abandon de la course, lors de son deuxième abandon en 15 manches espagnoles. joué.

L’intervention, dans laquelle aucun recul n’est survenu, a été réalisée par les chirurgiens Paco Esparza et Javier Hernandez. Esparza était le médecin murcien qui a coordonné en 2017 l’intégralité de la récupération du genou gauche que Valverde a détruit lors de la première étape du Tour cette année-là, un contre-la-montre urbain dans les rues de la ville allemande de Düsseldorf. Il a dérapé dans un virage et a heurté les clôtures avec son genou. Il ne se levait plus et a été transporté dans un hôpital où il a été opéré d’urgence.

En principe, il semble difficile pour Valverde de concourir à nouveau cette année puisque son objectif principal, une fois la Vuelta terminée, était de participer au Championnat d’Europe de cyclisme, qui se déroule le week-end après la conclusion de la manche espagnole, à Trente (Italie ) et où il était ravi de gagner pour porter le maillot avec les stars européennes qui identifie le champion continental pendant un an.

En revanche, il n’avait pas prévu de disputer la Coupe du monde cette année, le dernier dimanche de septembre, en Belgique. Il semble difficile pour lui d’arriver à temps pour courir à Trente, il est donc inutile de prolonger la saison.

Au lieu de cela, il semble clair que Valverde Il ne pense pas prendre sa retraite pour l’instant et affronter ainsi une nouvelle saison avec l’équipe Movistar. En 2021, il a remporté deux triomphes: le Grand Prix Miguel Induráin et une étape du Critérium del Dauphiné. Il a également terminé deuxième de l’étape pyrénéenne du Tour qui s’est terminée en Andorre. Au moment de chuter, il occupait la quatrième place du classement général de la Vuelta.