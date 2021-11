Valverde et Alaba rejoignent l’équipe du Real Madrid à l’entraînement

Fede Valverde et David Alaba ont rejoint l’équipe du Real Madrid à l’entraînement ce vendredi et pourraient être disponibles lorsque Los Blancos accueilleront Séville dimanche. Leur présence dans le onze de départ n’est peut-être pas si probable, car Carlo Ancelotti et son équipe d’entraîneurs pourraient adopter une approche prudente afin qu’ils soient prêts à 100% pour ce qui va être un calendrier difficile pour Madrid au cours des prochaines semaines.

Alaba et Valverde seront des joueurs cruciaux pour Madrid avant les vacances de Noël. Alors qu’Alaba est le partant incontesté au centre de la ligne défensive de l’équipe et un leader vocal, le physique de Valverde permettra à Ancelotti de reposer Casemiro, Modric ou Kroos plus souvent, ce qui sera nécessaire le plus tôt possible.

Le Real Madrid accueille Séville et l’Athletic Bilbao en seulement trois jours, puis ils se rendront pour affronter la Real Sociedad le week-end suivant uniquement pour accueillir l’Inter et l’Atletico de Madrid juste après ce match, il est donc clair que les prochains matchs pourraient très bien être décisif pour le reste de la saison.