Valverde jouera la Vuelta à Murcie le 23 mai

04/05/2021 à 10:03 CEST

.

Le cycliste Alejandro Valverde Il sera chez lui pour participer à la quarante et unième édition de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, une course d’une journée qui aura lieu le dimanche 23 mai, commençant à Los Alcázares et se terminant à Alcantarilla.

La présence du vétéran du Movistar Team, qui a fêté ses 41 ans le 25 avril et est toujours l’un des meilleurs cyclistes du monde, a été confirmée par son équipe pour cette manche que l’équipe Las Lumbreras de Monteagudo a remportée à cinq reprises tout au long de son longue carrière professionnelle et dans laquelle, en tant que chef des rangs de la formation téléphonique, il repartira comme l’un des grands favoris pour remporter la victoire.

Valverde Vous trouverez un parcours “très adapté” à vos conditions, comme indiqué par l’organisateur des courses cyclistes du Murcian Club, responsable du test.