Valverde n’a plus de prix en Andorre

11/07/2021 à 20h00 CEST

Sepp s’embrasse connaît les routes andorranes comme peu d’autres, comme Alejandro Valverde quand il prend la variante sans voiture de l’ancienne autoroute qui va à la mer tout en s’entraînant avec le gang à Murcie. N’importe quel jour de juin, on pouvait voir Kuss grimper à travers Beixalís, comme Jonathan CastroviejoÀ son retour du Giro, il s’est également faufilé dans l’échappée qui a donné la victoire au cycliste américain.

Tout le monde est passé par Beixalís, tous les ‘Andorrans’ qui sont allés au Tour, au moins 50, et les cyclistes qui ont osé monter la montagne ont été vaincus jusqu’à devenir presque déséquilibrés. “Allez, tu ne le connaissais pas bien !”, Entre sourires et joyeux il le dit à Kuss dans le but d’Andorre-la-Vieille, car si vous le connaissez bien, vous savez que Valverde Il était heureux, car il aime se voir devant, écouter des centaines de personnes crier son nom en courant après Kuss. Et il l’aime. “J’ai dû faire un effort parce que tu venais de derrière”, le remercie le cycliste américain. Ils parlent espagnol et Kuss le comprend, le même cycliste qui vit en Andorre mais qui prend souvent son vélo et va voir sa petite amie de Gérone.

Le froid des Alpes

Valverde n’avait jamais quitté le Tour, même s’il n’a pas été vu dans les places d’honneur où il aime circuler. En route vers Le Grand Bornand, le jour de la grande exposition de Tadej Pogacar (en Andorre, sans changements dans le général), il s’est aussi faufilé comme aujourd’hui dans la bonne évasion, mais le froid, ma chère quel froid ! l’a assommé. Je tremblais et je voulais juste descendre à la voiture pour prendre des vêtements d’hiver, pour atteindre le but tel qu’il était. Valverde aime la chaleur, il profite du temps de sa Murcie de l’âme, au point qu’un jour il a pensé et même étudié pour s’installer comme tant d’autres en Andorre. Mais, non, il est resté à Murcie, avec sa famille, pour sortir tous les jours avec la crème des cyclotouristes murciens, car il voulait et souhaitait que son groupe paie la taxe chaque jour d’être attaqué par Valverde.

Et à Tignes, le jour du grand coup de Enric Mas, Il n’a pensé qu’à être à côté du cycliste majorquin, pour lui dire que les blessures de la chute ne lui faisaient pas mal et qu’il devrait endurer parmi les grands, comme il l’a fait hier, non sans beaucoup d’efforts, sur les pentes de Beixalís, qui Mas le sait par cœur car il vit aussi en Andorre.

Comme tout aurait été différent si Valverde Je n’avais pas 41 ans. Et c’est que le cyclisme et tant de choses ne se ressemblent pas avec les yeux d’un homme de 40 ans que d’un garçon de 26 ans tel qu’il est Kuss, qui se précipitait dans chaque courbe. Oui Valverde Il a commencé à le faire alors qu’il le poursuivait, en tant que deuxième de l’étape, position dans laquelle il a terminé, après avoir laissé le reste des fugitifs, après que l’Américain, où il savait que Beixalís se durcissait, a sorti le ‘Bala’. Mais quand il vit la prairie plus près que l’asphalte, Valverde il se souvenait de son âge et de ses cinq enfants. “Je me suis précipité dans un virage et j’ai pensé qu’il était plus important de ne pas tomber que de gagner l’étape. Cela aurait pu me faire beaucoup de dégâts.”

Il descendit à La Massana avec prudence mais Kuss, près d’une demi-minute d’avance, il ne pouvait déjà que se réjouir de la victoire pour que Valverde était deuxième, comme c’est arrivé à Ion Izagirre au Grand Bornand ou un Imanol Erviti à Nîmes. Un jour, une victoire d’étape viendra. “Nous continuerons à nous battre jusqu’au bout”, était la dernière promesse de Valverde et tant que ce cycliste qui s’appelait ‘El Unbeatido’ il y a 20 ans continuera à faire la guerre, nous n’aurons pas à perdre la foi.