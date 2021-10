Valverde : « Nous savons ce que signifie porter le maillot du Real Madrid au Clasico »

Le milieu de terrain du Real Madrid Fede Valverde s’est entretenu avec la chaîne de télévision officielle de l’équipe avant le Clasico crucial de dimanche contre Barcelone. Valverde sait que le monde regardera et à quel point ce match est grand.

« Nous allons bien. Nous sommes motivés et bien préparés pour le match. Nous savons à quel point ce jeu est important et ce que cela signifie de porter ce maillot dans ce type de matchs. Nous sommes prêts et attendons avec impatience l’occasion », a déclaré le milieu de terrain.

Valverde a été interrogé sur ce dont Madrid a besoin pour obtenir les trois points au Camp Nou.

« Nous devons être unis, je pense que c’est crucial. Quiconque joue, que ce soit dès le début ou plus tard, doit être prêt à répondre aux exigences du staff technique. C’est crucial pour tout le monde. Chacun doit faire sa part. Je pense que ce sera une excellente saison pour nous si nous pouvons le faire », a-t-il ajouté.

Le milieu de terrain uruguayen a marqué un superbe but pour Madrid lors du Clasico de la saison dernière, qui s’est soldé par une victoire 1-3 pour Los Blancos.

« La première chose dont je me souviens est mon objectif. Et bien sûr la victoire. C’est aussi bien quand vous marquez et gagnez le match – c’est comme une double dose de bonheur. Marquer des points dans ces types de matchs est l’une des meilleures choses du football. Je me souviens à la fin du match, je me sentais vraiment mal parce que j’avais le vertige pendant le match. Je n’avais pas regardé mon téléphone et quand je suis rentré chez moi, j’ai reçu des milliers de messages de membres de ma famille et d’amis, et c’est vraiment spécial. Des coéquipiers qui m’ont félicité pour mon but et la victoire. C’était une journée vraiment spéciale et c’était incroyable », a-t-il conclu.