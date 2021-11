Valverde, Rodrygo et Mariano poursuivent leurs travaux de récupération à Valdebebas

Le Real Madrid a organisé sa troisième séance d’entraînement de la semaine aujourd’hui à Valdebebas.

Comme toujours lors de ces pauses internationales, Carlo Ancelotti s’entraîne avec presque aucun des joueurs principaux de l’équipe, car ils sont en service international. Eduardo Camavinga, Luka Modric, Dani Carvajal, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Gareth Bale, Karim Benzema, Luka Jovic, Casemiro, Eder Militao, Vinicius Jr et David Alaba sont tous absents avec leurs équipes nationales respectives. (En passant, nous couvrirons toutes leurs performances sur Managing Madrid, vous n’aurez donc pas à vous soucier de ne rien manquer !)

L’équipe a commencé son entraînement aujourd’hui avec des échauffements et des rondes avant de passer aux exercices de passes et de contrôle et aux exercices de transition attaque/défense. La séance s’est terminée par une mêlée sur une petite zone du terrain.

Mises à jour sur les blessures: Fede Valverde, Rodrygo Goes et Mariano Diaz ont passé du temps à s’entraîner à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Dani Ceballos, qui est un peu plus loin d’un retour, s’est entraîné en salle.

Entretien ménager: Plus tard dans la journée, c’est le podcast exclusif sur les sacs postaux du Real Madrid (hebdomadaire) animé par Kiyan Sobhani et Lucas Navarette. Les questions peuvent être envoyées en cliquant sur ce lien.