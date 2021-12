Vamsi Talasila de Nazara rejoint RESET TECH en tant que co-fondateur et CTO

Talasila apporte avec lui près de deux décennies d’expérience dans la création de plateformes technologiques entièrement nouvelles

Vamsi Talasila, ancien directeur de la technologie, Nazara Technologies Ltd., a rejoint la société de technologie de la santé RESET TECH (K&L Wellness Technology Pvt. Ltd) en tant que co-fondateur et CTO. Dans son nouveau rôle, Talasila se concentrera sur la construction de la plate-forme technologique de l’entreprise et sur l’expansion de ses opérations à l’échelle mondiale. Il dirigera également l’initiative produit et technologique de l’entreprise, en commençant par la création de produits, le développement de plateformes d’IA et l’innovation numérique.

« Compte tenu de la vaste expérience de Vamsi dans l’innovation de produits technologiques et la stratégie d’entreprise, il est le candidat idéal pour le poste. Son expertise et ses connaissances approfondies en technologie fourniront l’impulsion d’une croissance rapide nous permettant de réaliser notre vision de devenir une marque leader dans le domaine des technologies de la santé », a déclaré Karan Talreja, co-fondateur de K&L Wellness Technology.

Talasila apporte avec lui près de deux décennies d’expérience dans la création de plates-formes technologiques entièrement nouvelles entraînant la transformation technologique dans divers domaines industriels. Il a également occupé plusieurs postes de direction dans plusieurs sociétés telles que Contec Global, Telesoft Neutek, Tata Teleservices et XIUS, entre autres.

Au cours de son passage de 10 ans chez Nazara, Talasia a construit les plates-formes technologiques et élaboré des initiatives numériques pour la société de jeux. Avec Covid, il a vu une grande opportunité et un potentiel dans le secteur de la santé qui l’ont fait passer à une start-up de technologie de la santé. Chez RESET TECH, il travaillera aux côtés d’autres co-fondateurs Karan Talreja et Luke Coutinho et participera au leadership et à la prise de décision de la startup.

«Je veux utiliser la puissance de l’innovation technologique pour résoudre des problèmes de santé réels et créer à son tour une trajectoire de croissance élevée dans l’écosystème des technologies de la santé. Mon expérience antérieure m’aidera à concrétiser la vision de l’entreprise consistant à créer une plate-forme technologique robuste compatible avec le numérique et à en faire la marque de premier choix des utilisateurs pour un impact mondial », a déclaré Talasia.

