Van Aert : “La plus belle victoire”

07/07/2021 à 19:01 CEST

Le Belge Wout van Aert réalisé dans l’étape de la double ascension du Mont Ventoux sa “plus belle victoire” dans le Tour de France, où il avait déjà ajouté trois autres victoires individuelles, toutes au « sprint » et à un contre-la-montre par équipes.

“C’est la plus jolie à cause de la façon dont je l’ai fait. Gagner une étape de montagne du Tour n’est pas quelque chose à quoi je pouvais aspirer il y a quelques années, encore plus dans un lieu emblématique et où de nombreux Belges viennent pour le tourisme et pour soutenir le cyclisme. Ça a été fou de porter le drapeau belge avec tous ces fans”, a déclaré le champion de son pays.

Van Aert a assuré qu’il ne s’est pas effondré lorsque son équipe a perdu le leader du classement, le Slovène Primoz Roglic, deuxième de la dernière édition, ou lorsqu’il a lui-même perdu de nombreuses minutes.

“Il faut être motivé tous les jours, quand on essaie plusieurs fois, au final on y arrive. Accepter la défaite est le moyen de réussir, sinon, vous entrez dans une spirale négative », a-t-il déclaré.

Bien que remporter l’or olympique à Tokyo soit l’un de ses objectifs, le Belge a assuré qu’il n’envisageait pas de quitter le Tour avant les Champs Elysées.

“C’est une bonne préparation pour les Jeux. J’ai mis du temps à revenir à la compétition et je me sens mieux chaque jour. Maintenant, je vais mieux qu’au début du Tour”, a déclaré le coureur, victime de plusieurs problèmes physiques qui retardé sa préparation.

Van Aert a affirmé qu’il travaillera désormais pour son partenaire danois Jonas Vingegaard, troisième au général, mais il tentera aussi de trouver d’autres victoires d’étape.

« Jonas fait un grand Tour. C’est pourquoi il devait être en pause, je pouvais l’attendre. Il avait un double objectif, gagner l’étape ou aider Jonas. Dans la deuxième partie du Tour, nous allons pour le soutenir à fond, le podium lui est possible. Je suis venu aussi pour gagner quelque chose, j’ai gagné une étape, ce serait dommage de ne pas essayer d’en gagner d’autres. Nous allons tenter les deux objectifs », a-t-il mentionné.