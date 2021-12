Van Aert s’impose avec autorité à Termonde

26/12/2021 à 19:21 CET

.

le belge Wout van aert a été imposé ce dimanche avec autorité dans le test de la Coupe du monde de cyclo-cross contesté à Termonde (Belgique), devant les Néerlandais Mathieu Van der Poel, qu’il a dépassé en 49 secondes, et son compatriote Toon Aerts, qui a terminé troisième à 1:18 minutes.

Van aert, coureur Jumbo-Visma, spécialiste des classiques et champion du monde de cyclocross en 2016, 2017 et 2018, a montré sa supériorité dès le départ et a augmenté son avantage au fur et à mesure que l’épreuve avançait.

Les Espagnols étaient très loin du vainqueur : Kevin Suárez en 33e position, Mario Junquera en 38e et Miguel Llaneza en 51e.

Dans la catégorie élite féminine, les Néerlandaises Marque Lucinda est revenu faire une autre démonstration de sa classe remporter la cinquième victoire de la saison en Coupe du monde, devant l’américain Clara Honsinger, qui avait 4 secondes d’avance sur elle à la fin.

La troisième position était pour les Néerlandais également Denise Betsema, à 36 secondes du vainqueur et actuel champion du monde.

La Hollandaise, bien que née en République dominicaine, Ceylin del Carme Alvarado, champion du monde en 2020, a terminé en neuvième position à 1,15 minutes de Brand.

En ce qui concerne la représentation espagnole, Lucía González a terminé à la 34e place à 6,15 minutes, tandis que Sofía Rodríguez, Sara Cueto, Sara Bonillo, Ludia Pinto et Paula Díaz ont perdu le retour.