Van Bommel démis de ses fonctions d’entraîneur de Wolfsburg

24/10/2021 à 18:28 CEST

néerlandais marque aller Bommel a été démis de ses fonctions d’entraîneur de la Wolfsbourg Au vu des mauvais résultats, le club allemand l’a rapporté ce dimanche dans un communiqué.

« Au final, il y avait plus d’aspects qui nous séparaient que ceux qui nous unissaient », a-t-il déclaré. Jorg Schmadtke, directeur général de Wolfsburg, qui a souligné qu’il n’y avait aucune conviction dans le sens de pouvoir sortir de la « situation difficile » dans laquelle se trouve l’équipe « et de redresser la situation au plus vite ».

« Cela nous a amenés à prendre la décision de mettre fin à notre relation de travail. Nous souhaitons à Mark le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle », a-t-il déclaré. Schmadtke.

Aller Bommel, pour sa part, il a reconnu qu’il était « surpris et déçu par la décision ». « Je suis sûr que nous aurions réussi à nous remettre sur la bonne voie. J’espère que l’équipe fera les choses rapidement », a-t-il déclaré.

Wolfsburg est actuellement à la neuvième place de la Bundesliga, où ils n’ont plus gagné depuis le 11 septembre. Il cumule deux nuls et quatre défaites d’affilée. En Ligue des champions, ils sont derniers du groupe G avec deux points, cinq de Salzbourg, contre lequel ils ont perdu lors du dernier match, et un de Séville.

Aller Bommel, 44 ans, est venu dans l’équipe allemande l’été dernier pour remplacer Oliver Glaser. Il avait auparavant dirigé le PSV Eindhoven.