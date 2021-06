Van Bommel, nouveau manager de Wolfsburg

02/06/2021 à 18:25 CEST

Quand la rivière sonne de l’eau, elle emporte… Et Van Bommel est déjà le nouvel entraîneur de Wolfsburg. Cela a été confirmé par le club dans un communiqué, où il présente qui sera son entraîneur pour les trois prochaines saisons.

Le Néerlandais atterrit dans l’équipe Volkswagen pour combler le poste laissé par Glasner, qui, après une campagne spectaculaire réussissant à placer Wolfsburg dans le top quatre, il a dû se rendre à l’Eintracht en raison de fortes divergences avec le conseil d’administration.

« Je suis très heureux de rejoindre Wolfsburg et je suis enthousiasmé par mon nouvel environnement, les gens et la tâche à venir. Les idées et perceptions des responsables sont identiques aux miennes et je m’identifie très bien au chemin parcouru par le club », a déclaré Van Bommel dans un communiqué.

Le Néerlandais n’a plus pris les rênes d’une équipe depuis 2019, lorsque le PSV Eindhoven a décidé de se passer de ses services après de mauvais résultats. Maintenant, il doit s’asseoir sur le banc d’une autre bonne équipe qui veut grandir.