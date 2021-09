Van de Beek confiant en son avenir à Manchester United

in

Donny Van de Beek, qui n’a pas quitté Manchester United lors du marché des transferts passé, malgré son rôle résiduel dans l’équipe, est confiant dans son avenir à Old Trafford et a souligné que le club lui avait demandé de rester.

“J’ai parlé de ce problème avec l’entraîneur et avec le club et ils ont été très clairs sur le fait qu’ils voulaient que je reste. L’entraîneur a été très positif avec moi :” J’ai besoin de vous et je veux que vous restiez “, a déclaré le footballeur néerlandais. dans une conversation avec Rivière Ferdinand.

“Ce que je vois maintenant en ce début de saison est difficile, car je n’ai pas joué une seule minute, mais l’entraîneur m’a dit que chaque jour à l’entraînement il voit un Donny différent », a-t-il ajouté.

“Je dois lui faire confiance. S’il n’avait pas besoin de moi, il m’aurait laissé partir. Je pense qu’il a des plans pour moi.” Van de beek sur Ole Gunnar Solskjaer.

Le milieu de terrain néerlandais est arrivé l’été dernier pour 40 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam, mais a à peine joué, comptant la plupart de ses performances en tant que remplaçant.