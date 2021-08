Van der Garde : Esteban Ocon “pas au même niveau” que Lewis, Max, Charles

in

L’ancien pilote de F1 Giedo van der Garde estime que le talent d’Esteban Ocon “n’appartient pas” parmi les noms de l’élite du sport.

Le Français est devenu le nouveau vainqueur de la course de Formule 1 après avoir profité du chaos au début du Grand Prix de Hongrie, menant 66 des 70 tours et remportant une victoire bien méritée dans une Alpine qui roule généralement au cœur de la bataille du milieu de terrain.

Ocon s’est vu attribuer un nouveau contrat de trois ans avec Alpine après un bon début de saison aux côtés de Fernando Alonso au sein de l’équipe, et bien qu’il soit désormais parmi les quelques privilégiés à avoir remporté un grand prix, l’ancien pilote Caterham Van der Garde le fait. Je ne pense pas que sa victoire catapulte sa réputation parmi les premières lignes du sport.

« Il n’est pas au même niveau que Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc. Son nom n’appartient pas à ces pilotes », a déclaré Van der Garde à Motorsport.com [translated from French].

« Il est plus au même niveau que Pierre Gasly et Daniel Ricciardo. Disons, le deuxième meilleur pilote de Formule 1. Il appartient certainement à ces noms.

“Pour ce qu’il a montré [in Budapest], il mérite beaucoup de respect. Il n’a commis aucune erreur, il a superbement conduit.

« Il était incroyablement régulier, il a bien fait avec les drapeaux bleus, et il a aussi bien fait la transition d’une piste un peu mouillée à une piste sèche. Il mérite beaucoup de respect pour ce qu’il a fait là-bas.

Ocon ne se fait cependant aucune illusion sur son ascension au sommet. S’il n’avait pas rejoint le programme junior Mercedes sous Toto Wolff, le Français a déclaré qu’il retournerait probablement des hamburgers au lieu de poursuivre son rêve de pilote de course en raison d’un manque de financement tout au long de sa carrière junior.

Mais même si Van der Garde pense que l’ancien champion de GP3 et d’Europe de Formule 3 n’est pas tout à fait à la hauteur de Hamilton et Verstappen, il pense qu’Ocon mérite bien sa place sur la grille de Formule 1.

« Je pense que c’est un bon pilote. Il a montré dans les catégories inférieures qu’il pouvait gagner des courses et des championnats », a déclaré le Néerlandais.

“C’est un pilote qui appartient vraiment à la Formule 1. Bien sûr, la première année où il a piloté pour Force India, il était déjà très bon, surtout par rapport à Sergio Perez.

“Pour être honnête, c’est ce qu’il a montré [in Hungary] – il a gardé son sang-froid et a fait le travail. Et puis, bien sûr, c’est fantastique d’obtenir votre première victoire en Formule 1. »