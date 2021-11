Van Der Graaf Generator annonce de nouvelles dates de tournée

Légendes du rock progressif britannique Générateur Van der Graaf ont annoncé une courte série de dates de tournées anglaises et écossaises pour février et mars 2022.

Pour fêter la nouvelle, Le groupe a annoncé la sortie de quatre rééditions vinyles spéciales, dont une édition 50e anniversaire de Pawn Hearts en avril, avec des détails complets sur les sorties qui seront annoncés bientôt. Deux singles vinyles sortiront également.

Le coffret Charisma Years a été publié par Virgin/UMC le 3 septembre. L’ensemble comprend des morceaux comme « Refugees », qui sont apparus sur l’album du groupe de 1970, The Least We Can Do Is Wave To Each Other. Le morceau a été écrit par le chanteur de VdGG Peter Hammill à propos de ses amis, l’actrice Susan Penhaligon et Mike McLean – les Mike et Susie référencés dans les paroles.

« Pendant six mois, j’ai partagé un appartement avec Mike et Susie, qui sont parmi mes plus vieux amis », a expliqué Hammill dans un communiqué. « Quand l’heure du départ est venue, j’ai été lavée de la mélancolie qui accompagne normalement le déménagement de « la maison » et des souvenirs physiques qu’elle conserve, renforcés dans ce cas par la connaissance que, étant la plus proche des triades, nous nous engageions à une séparation dans laquelle les mois pourraient facilement se transformer en années. Dans cette connaissance, les derniers vestiges de l’espoir ne résidaient que dans une future utopie et une remise des mains.

« Dans l’écriture, cependant, la chanson a développé sa propre vie (comme c’est toujours le meilleur moyen), et l’espoir devient bien plus que cela pour des retrouvailles avec mes amis. Nous sommes tous des réfugiés et il n’y a de foyer que d’espoir.

L’ensemble Charisma Years comprend 17 CD et trois Blu-ray et présente l’intégralité des œuvres enregistrées du groupe pour Charisma Records, y compris des morceaux inédits et des séquences inédites dans de tout nouveaux remix de son stéréo et surround.

Visitez le site Web de Van der Graaf Generator pour les dates de tournée et les informations sur les billets.

Dates de la tournée du générateur Van der Graaf :

21 février : Hôtel de ville de Birmingham

22 février : Hôtel de ville de Manchester Bridgewater

24 février : Londres The Palladium

26 février : Queen’s Hall d’Édimbourg

1er mars : Bain Le Forum