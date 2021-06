Van Der Graaf Generator annonce le coffret Charisma Years

Générateur Van Der Graaf ont annoncé la sortie le 3 septembre d’un somptueux coffret de 20 disques – The Charisma Years Box comprenant 17 CD et 3 disques Blu Ray – couvrant l’intégralité de leurs œuvres enregistrées pour Charisma Records, y compris des morceaux inédits et des séquences inédites. Plus de tout nouveaux remix de son stéréo et surround.

Sorties de singles – « Refugees » (version unique), « Killer » (nouveau mix stéréo) et « Pilgrims » (nouveau mix stéréo) précéderont la sortie de The Charisma Years Box, avec d’autres singles à déterminer. Et des sorties d’albums – 4 x 3-disques Sets et 4 x Facsimile Vinyl LPs seront également publiés.

Les notes de pochette de The Charisma Years Box le disent bien : « Pionniers de la musique, repousseurs de limites, visionnaires. Sauvage, beau, expérimental, endurant. Bien que née dans le tourbillon créatif de la Grande-Bretagne de la fin des années 1960, la musique de Van Der Graaf Generator a inspiré une foule de musiciens de styles et de goûts variés, de John Lydon à Marc Almond, de Mark E Smith à Bruce Dickinson… un groupe en 1978, ils ont depuis renaît et se sont revitalisés pour le 21e siècle.

VDGG a sorti 8 albums pour le légendaire label Charisma. Chacun était révolutionnaire. L’influence de la musique unique du groupe se fera sentir au cours des décennies suivantes par de nombreux artistes dans de nombreux genres. La Charisma Years Box présente tous leurs albums Charisma nouvellement remasterisés à partir de bandes maîtresses de première génération.

Dans The Charisma Years figurent également 2 CD d’un concert complet récemment découvert et inédit enregistré à Paris en décembre 1976 par la radio française, ainsi que toutes les sessions de la BBC enregistrées par le groupe.

De plus, il y a un Blu Ray contenant toutes les séquences de télévision VDGG de haute qualité et les films promotionnels, y compris du “Beat Club” de la télévision allemande en 1970, une apparition filmée au Bataclan à Paris en 1972 pour l’émission de télévision française “Pop Deux », l’apparition en 1972 sur « Pop Shop » pour la RTBF Belgique, une performance live tournée par la télévision belge à Charleroi en septembre 1975, des films promotionnels de Wondering et Cat’s Eye, et un documentaire de 20 minutes avec des images en direct tournées par la télévision autrichienne au Kohfidisch Open Air Festival, Autriche en juin 1978.

Il existe également des remix des albums H to He Who Am the Only One, Pawn Hearts, Godbluff et Still Life. Ceux-ci ont été étonnamment remixés à partir des bandes multipistes originales en stéréo et en son surround 5.1 par Stephen W Tayler. Ces 4 albums seront également disponibles séparément sous forme d’ensembles de 3 disques, y compris les mixages stéréo originaux.

Emballé avec un livre de 68 pages et des photographies rares, The Charisma Years Box est la collection définitive du travail Charisma du légendaire générateur Van Der Graaf.

Guy Evans a déclaré : « C’est peut-être un programme impossible pour l’ingénieur du remixage de faire en sorte que les morceaux sonnent aussi bien que possible et de faire en sorte que nous, principalement moi, jouions mieux. Mais Stephen Tayler a à coup sûr, dans ces nouveaux mixages, nous a donné à tous une nouvelle perspective sonore remarquable.

«À partir du moment où j’ai découvert des lignes de cymbales disparues jusqu’à présent dans Arrow et le kit nouvellement équilibré, j’ai été accro. Ensuite, ce sont ces deuxièmes lignes vocales originales que je n’avais pas entendues depuis les sessions de suivi originales à Rockfield, et une nouvelle clarté donnée aux lignes subtiles de flûte et de saxophone électrique. Les mixages stéréo inclus ici sont eux-mêmes excellents, et les 5.1 sont une révélation ! Pas dans un sens cinématographique génial, pas de pyrotechnie époustouflante, juste plus d’espace pour que tout existe, plus de profondeur pour s’y plonger.

Hugh Banton ajoute : « Cela fait presque 50 ans que Pawn Hearts est sorti en octobre 1971, le même mois que la toute première puce de microprocesseur au monde a été mise sur le marché. Même l’humble calculatrice de poche n’avait pas encore fait une grande apparition, et une radio FM dans une voiture était généralement un supplément optionnel. Il est assez difficile maintenant de se souvenir d’un monde où la technologie d’enregistrement de la musique consistait uniquement en des magnétophones.

« Trident Studios avait un Hammond C3 immaculé et ce qui a été décrit comme « le meilleur piano rock’n’roll de tous les temps », un Bechstein vintage, toujours un régal à jouer ; Je crois que nous avons tous les quatre contribué des parties de piano à des degrés divers. Rockfield a peut-être réussi à surpasser même cela avec leur Bӧsendorfer. L’utilisation des pédales sur un orgue ne m’était en aucun cas inconnue. J’avais l’habitude de visualiser des lignes imaginaires de pédales de basse depuis que j’ai joué pour la première fois de l’orgue à tuyaux à l’école dans les années 60. Néanmoins, le passage du groupe de Nic Potter à la basse Fender à moi aux pédales Hammond s’est déroulé à une vitesse impossible, avec à peine six jours entre les deux concerts. Jeunesse intrépide !

Peter Hammill a ajouté: «Eh bien, nous sommes ici en tant que jeunes hommes, repoussant, explorant. Il s’agit d’une documentation aussi complète que possible de cette période passionnante de notre vie. Nous avons eu la chance d’avoir une énorme liberté de la part de Charisma Records pour trouver notre propre voie – et un public – dès le départ. Cela signifiait que nous nous poussions autant que nous le pouvions.

C’est merveilleux d’avoir toute l’histoire enregistrée de ces années rassemblée dans un ensemble complet et les nouveaux mixages jettent une lumière assez différente sur de nombreuses pièces. Un peu à notre propre surprise, nous avons eu une vie plus tardive après notre album de retrouvailles et nos concerts. Et en tant que trio Hugh, Guy et moi-même, nous travaillons toujours à l’extérieur et rejouerons en live dès que les circonstances nous le permettront. Cela reste un travail amusant.

Stephen W Tayler (ingénieur des remixes) a également déclaré : « Déterrer les bandes de 16 pistes pour H to He et Pawn Hearts, enregistrées au Trident, a été un véritable flash-back pour moi. J’ai commencé ma carrière aux Trident Studios peu de temps après la réalisation de ces albums… pour finalement devenir ingénieur en chef, fortement influencé par l’attitude et le son de Trident. Les idées et les sons là-bas étaient assez extrêmes par rapport à d’autres studios. Il y a eu beaucoup d’expérimentation et de non-respect des règles.

« Hugh Banton a reçu les nouvelles versions du son surround et les nouvelles chaînes stéréo sont allées à chaque membre du groupe. Hugh lui-même est un ingénieur du son qualifié et possède un système surround 5.1. J’ai ensuite attendu leurs notes, qui étaient minimes et utiles. Ils avaient tous l’air si heureux !

“Finalement, Guy Evans a été nommé pour venir voir les mixages surround à Real World… sa réponse a été assez émouvante. Il a dit que c’était comme écouter les albums pour la première fois ! Ce fut une journée très spéciale dont je me souviendrai toujours. C’est un privilège incroyable d’avoir été impliqué dans le remix de ces albums emblématiques. »

The Charisma Years sort le 3 septembre et est disponible en précommande.