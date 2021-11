Van der Poel annonce sa première saison pour la mi-décembre

02/11/2021 à 15:04 CET

.

néerlandais Mathieu van der Poel, champion du monde de la spécialité, a annoncé son début de saison en cyclo-cross à l’occasion de l’épreuve de Coupe du monde à Rucphen (Pays-Bas) qui se déroulera le 18 décembre.

Van der poelLe joueur de 26 ans n’a plus couru depuis le différend Paris Roubaix, dans lequel il s’est qualifié troisième, et maintenant dans la modalité qui lui a valu 4 titres mondiaux, il espère faire entre 10 et 12 courses au calendrier.

En 2021, Van der poel Il a couru 14 courses de cyclo-cross après avoir débuté le X2O Trofee Scheldecross le 12 décembre, en remportant 10 d’entre elles. Il a disputé trois autres manches du X2O Trofee, ainsi que deux manches de Superprestige et quatre Coupes du Monde UCI avant de terminer sa saison avec une quatrième victoire au Championnat du Monde UCI à Ostende.

Avant de commencer votre saison de cyclocross, Van der poel tiendra une concentration en Espagne du 1er au 10 décembre avec son équipe, l’Alpecin-Fenix.

Les rivaux directs de Van der poel en cyclo-cross, ils débuteront la saison plus tôt. L’anglais Tom Pidcock (Ineos) sera présenté en avant-première le 4 décembre au Superprestige de Boom (Belgique), tandis que Wout van Aert (Jumbo-Visma) reviendra également en cyclocross début décembre, à une date indéterminée.

Les trois grands spécialistes, ainsi que l’actuel champion d’Europe, le Belge Éli iserbyt, dominateur jusqu’ici de la saison 2021-22 avec 8 victoires, ils ne se retrouveront qu’à la fin de l’année ou janvier 2022.