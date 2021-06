Van der Poel confirme ses débuts sur le Tour de France

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a récemment partagé ses réflexions sur Bitcoin (BTC / USD) et Ethereum (ETH / USD) lors d’un podcast de cinq heures avec Lex Fridman, chercheur en informatique et en intelligence artificielle. Au cours de la discussion, Hoskinson a fait valoir que Bitcoin finira par perdre face à Ethereum en […] More