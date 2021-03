Van der Poel et Alaphilippe en duel lors de la répétition générale du Tour des Flandres

30/03/2021 à 10h37 CEST

.

néerlandais Mathieu Van der Poel, vainqueur de la Strade Bianche, et Champion du Monde de France Julian Alaphilippe Ils se concentreront sur la 75e édition de la classique belge Across Flanders qui se déroulera ce mercredi entre Roulers et Waregem, avec un parcours de 184,1 kilomètres.

Une répétition générale pour le Tour des Flandres, le deuxième monument de l’année, qui se tiendra dimanche avec tous les classiques poursuivant un rêve qui justifie une carrière professionnelle.

Van der Poel (Alpecin) défendra le titre en l’absence de son grand rival belge, Wout Van der Poel, qui après sa victoire à Wevelgem est réservé à la « Ronde », mais affrontera d’importants rivaux, tels que Alaphilippe, commandant un puissant Deceuninck qui comprend Davide Ballerini, Kasper Asgreen, vainqueur à Harelbeke, et Lampaert, avec deux victoires dans le Through Flanders.

Les spécialistes classiques affronteront un bon nombre de sprinteurs qui tenteront de se prononcer sur la dernière ligne droite. Le Trek Segafredo a un double truc, l’ancien champion du monde Mads Pedersen et Jasper étouffant, vainqueurs du Kuurne Brussels et du Milan San Remo respectivement.

Les Émirats arabes unis trouvent leurs illusions chez les hommes comme Alexandre Kristoff et Matteo Trentin, le BikeExchange avec Michael Matthwes, et les Ineos font confiance à la jeunesse britannique Paon et dans l’ancienneté de Kwiatkowski.

Ivan Garcia Cortina Ce sera l’atout de Movistar dans l’événement flamenco. L’Asturien peaufinera son set-up pour le Tour des Flandres et le Paris Roubaix le 11 avril.

La formation de Movistar pour la traversée de la Flandre est composée de Iván García Cortina, Imanol Erviti, Lluis Mas, Gonzalo Serrano, Johan Jacobs, Juri Hollmann et Mathias Norsgaard.

Ce classique de 75 ans se déroule après le Gand-Wevelgem et quatre jours avant le Tour des Flandres, le deuxième grand monument de la saison. Son parcours présente le trajet de 184 kilomètres entre Roulers et Waregem.

Avec un total de 13 petites hauteurs à franchir, la partie difficile et décisive se situe dans les 60 derniers kilomètres avec une succession de hauteurs, notamment le Taaienberg (km 127), comme premier point de rupture.

Le long (1100 mètres) et pavé Berg ten Houte (km 132), le Kruisberg (km 142), le Knokteberg / Côte de Trieu (km 149) et les pavés de Varent (km 157) sont, avec le court pavé de le Nokereberg (km 173), les autres lieux clés d’une course où le vent et le rétrécissement jouent un autre rôle important.

.- Derniers gagnants:

2019. Mathieu Van der Poel (PSB)

2018. Yves Lampaert (BEL)

2017. Yves Lampaert (BEL)

2016. Jens Debusschere (BEL)

2015. Jelle Wallays (BEL)

2014. Niki Terpstra (PSB).