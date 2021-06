Van der Poel réimpose sa loi en Suisse

08/06/2021 à 17h54 CEST

Les Hollandais Mathieu Van der Poel, quadruple champion du monde de cyclo-cross, a remporté sa deuxième victoire consécutive dans le Tour de Suisse en remportant la troisième étape, qui se disputait entre Lachen et Pfaffnau, et en jouant à l’arraché à 150 mètres de l’arrivée qu’il était impossible pour le peloton de neutraliser.

La troisième étape du Tour de Suisse, sur un parcours de 185 kilomètres avec l’attrait de traverser six lacs, a une nouvelle fois montré le bon moment en traversant Van der poel, dont la confiance grandit de jour en jour alors que son esprit est toujours tourné vers les Jeux Olympiques, auxquels il compte se rendre à la recherche de l’or en VTT.

Le Néerlandais a prévalu dans une étape où, une fois de plus, les fuites étaient à nouveau protagonistes. D’abord avec le français Rémy rochas (Cofidis) et les Suisses Claudio Imhof (Suisse), qui a passé une grande partie de l’étape en tête de la course, et plus tard avec de grands noms du peloton comme les Français Julien Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) ou espagnol Marc Soler (Movistar), qui a également essayé sans grand succès.

De toutes les tentatives de cette dernière section, celle qui a payé avec un peu plus de voyage a été celle qui a joué, en l’absence de neuf kilomètres, Ivan García Cortina (Movistar), dont le changement de rythme a pris l’équipe au dépourvu pour partir seule.

Rideau il a tenu le plus longtemps possible mais, à un kilomètre de la fin, il a été neutralisé par un groupe de poursuivants qui, serrant les dents et regardant le sol, a mis une vitesse de plus pour donner de la vitesse à la course. C’est alors qu’il est apparu Van der poel monter sur le vélo sur quelques mètres, déjouer les illusions de Alaphilippe et lever les bras sans opposition au but de Pfaffnau.

Avec cette victoire, Van der poel arrache le leadership que les Suisses détenaient lors des deux premières étapes Stefan Kung (Groupama), qui se trouve être du troisième au quatre secondes, tandis que Alaphilippe reste deuxième. Ivan García Cortina est sixième à 16 secondes, l’Équatorien Richard Carapaz (Ineos) septième à 17 et le colombien Rigoberto Uran (EF Education-NIPPO) 10 à 39.

La quatrième étape se déroulera entre St. Urban et Gstaad, sur un parcours de 171 kilomètres, avec le port de deuxième classe de Saanenmöser, à dix de la ligne d’arrivée.