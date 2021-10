Van der Vaart : « Ces joueurs ne font que pleurnicher [about international fixtures] »

L’ancien milieu de terrain du Real Madrid et international néerlandais Rafael van der Vaart s’est prononcé contre les joueurs qui se sont prononcés contre « l’excès » des rencontres internationales (via MARCA).

« Je pense que c’est absurde. Ensuite, vous avez six mois de congé. Vous jouez au football, un club vous paie beaucoup d’argent… bien sûr, les matches reviennent souvent, nous y sommes tous passés.

« La compétition est ce qu’il y a de plus amusant, ces joueurs ne font que pleurnicher. »

Cela est probablement dû au fait que le gardien du Real Madrid et de la Belgique, Thibaut Courtois, s’est prononcé contre l’UEFA et la FIFA dans une interview d’après-match (via ESPN) après la défaite de la Belgique contre l’Italie dimanche.

« C’est juste un jeu d’argent, et nous devons être honnêtes à ce sujet. Pour l’UEFA, c’est de l’argent supplémentaire et c’est un match supplémentaire parce que c’est à la télévision. Bien sûr, tout le monde veut jouer, mais regardez à quel point les deux équipes ont changé.

« Si les équipes avaient été en finale, il y aurait eu d’autres joueurs en train de jouer. Cela montre simplement que nous jouons trop de matchs.

L’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku et l’ailier du Real Madrid Eden Hazard ont raté le match pour la troisième place de l’équipe de Roberto Martinez en raison de blessures subies lors de la compétition de la Ligue des Nations.

« L’année prochaine, nous avons une Coupe du monde en novembre, nous devrons à nouveau jouer jusqu’à la fin du mois de juin. Nous allons nous blesser. Personne ne se soucie des joueurs. En juin, après une longue saison, tu devras jouer quatre matchs en Ligue des Nations, tu auras deux semaines de vacances.

«Ce n’est pas suffisant pour que les joueurs continuent pendant 12 mois au plus haut niveau. Si on ne dit jamais rien, c’est toujours pareil.