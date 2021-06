Van der Vaart frappe fort contre l’équipe espagnole

21/06/2021

Le à 14h17 CEST

L’équipe espagnole affronte chaque tournoi comme l’une des favorites, mais il semble que cette Euro Cup suscite quelques doutes, surtout après les deux premiers résultats de la phase de groupes contre la Suède et la Pologne.

L’un des plus critiques de Luis Enrique a été ces dernières heures l’ancien footballeur néerlandais, entre autres du Real Madrid et du Real Betis, Rafael Van der Vaart.

“L’Espagne est horrible, horrible. J’espère que nous jouerons contre eux. Ils n’ont rien dans cette équipe. Ils ne font que le faire passer d’un endroit à un autre, ils n’ont même pas de joueur qui sache donner une passe définitive“, a durement attisé Van der Vaart à la télévision de son pays, les Pays-Bas, NOS.

Van der Vaart, qui a un père néerlandais et une mère espagnoleIl était milieu de terrain de l’équipe « orange » à l’apogée des Rouges, et était même en première ligne lors de la finale de la Coupe du monde en Afrique du Sud que son équipe a perdu contre celle de Vicente del Bosque. Van der Vaart était le footballeur qui a tenté de dissimuler cette volée historique de Andres Iniesta en prolongation, et cela s’est soldé par un but.

Van der Vaart tente de couvrir le tir d’Iniesta lors de la finale de la Coupe du monde 2010

Sur cette sélection, dans son discours au NOS, Van der Vaart a également déclaré qu’ils formaient une équipe fantastique et qu’ils méritaient de gagner la finale à Johannesburg..

N’oubliez pas que vous pouvez suivre minute par minute l’Eurocup en direct ici.