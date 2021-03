« Van dijk décidera s’il atteindra l’Eurocup »

29/03/2021 à 20h10 CEST

Matthijs de Ligt espère que Virgil van Dijk sera son partenaire de danse dans l’axe de la défense néerlandaise lors du prochain Championnat d’Europe. Cependant, conscient de la blessure de son compatriote, il prévient qu’il vaut mieux ne pas faire pression sur le défenseur de Liverpool pour écourter sa récupération à des marches forcées, car il est préférable qu’il arrive au tournoi dans un état optimal.

En octobre 2020, Virgil van Dijk a subi un fort tacle du gardien d’Everton Jordan Pickford lors du derby de Merseyside (3-3). L’arrière central de Liverpool a dû se retirer du match dès qu’il a été victime d’une faute, et le rapport médical d’après-match a déterminé qu’il s’était blessé aux ligaments du genou droit.. Depuis, il n’est pas revenu sur le terrain.

Cette semaine, profitant de la concentration de l’équipe nationale néerlandaise, van Dijk a rencontré ses compatriotes. «Nous avons eu une réunion et Van Dijk était là aussi. Ça avait l’air cool et cool. Bien sûr, je ne sais pas comment tu vas physiquement « , a déclaré la centrale de la Juventus avant d’appeler au calme. » Van Dijk ne veut pas voir plus de pression sur son retour. Il a la tête claire et réfléchit tous les jours. Il est important pour lui de rester calme et de se remettre de la blessure sans pression. Van Dijk décidera s’il sera dans l’Eurocup& rdquor;.

L’équipe nationale néerlandaise a sans aucun doute besoin du leadership de van Dijk. Lors des qualifications pour la Coupe du monde au Qatar, l’équipe de Frank De Boer a perdu contre la Turquie 4-2. Burak Yilmaz, auteur d’un tour du chapeau, a eu un match sensationnel, mais l’équipe ‘Oranje’ a présenté des lacunes défensives évidentes malgré le fait d’avoir de Ligt.

Comme l’a déclaré le journal néerlandais De Telegraaf il y a quelques semaines, Van Dijk n’annoncera sa décision qu’à la fin de cette saison, lorsque les compétitions nationales seront terminées.. Cependant, aux Pays-Bas, ils font confiance au retour de leur capitaine pour le championnat d’Europe.