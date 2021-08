Van Dijk, synonyme de victoire en Premier League

in

17/08/2021 à 18h00 CEST

L’arrière central de Liverpool Virgil van Dijk est de retour dans l’équipe après une saison loin du terrain en raison d’une blessure grave. Le joueur, arrivé de Southampton pour 85 M€, a démissionné pour participer à l’Eurocup avec les Pays-Bas pour pouvoir affronter la saison 2021/22 dans des conditions optimales.

Le Néerlandais est synonyme de victoire pour l’équipe de Jürgen Klopp : avec lui sur la pelouse, le rouges ils ont remporté 73 de leurs 96 derniers matchs de Premier League, soit une efficacité de 76%. L’impact du central dans la proposition de Jürgen Klopp est total et, sans aucun doute, On parle de l’un des meilleurs joueurs de Liverpool et de Premier League.

Avec l’arrivée de Konaté du RB Leipzig, L’entraîneur allemand a à sa disposition l’une des meilleures paires de défenseurs centraux de la compétition et une ligne défensive enviable dans le reste de l’Europe avec Arnold et Robertson sur les ailes.. Les Hollandais, en effet, complété un total de 50 matchs sans être battu au cours de la saison 2018/19, affichant ainsi son autorité et sa sobriété défensive.

Avec van Dijk, pour tout rêver

Le retour de Van Dijk dans la dynamique de groupe est l’une des meilleures nouvelles du début de saison de Jürgen Klopp à Liverpool. Le Néerlandais a joué les 90 minutes lors de la première contre la recrue Norwich (0-3) après dix mois d’absence du terrain. L’arrière central a été blessé contre Everton lors de la 5e journée de la saison dernière et n’est plus dans les plans de Klopp depuis.

Le grand objectif de Liverpool est d’oublier la saison dernière et de se battre pour tous les titres possibles. Avec le ticket pour la Ligue des Champions obtenu à la dernière minute avec cinq victoires lors des cinq dernières journées de Premier League, Les rouges ils veulent être à nouveau la redoutable équipe d’Europe qui a conquis la meilleure compétition continentale en 2019 et le championnat national britannique en 2020.