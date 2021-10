Van Dyke bat Pickett, Miami bat le n ° 17 Pitt 38-34

La recrue de Miami, Tyler Van Dyke, a battu Kenny Pickett, candidat au trophée Heisman, avec des lancers de 428 verges et trois touchés alors que les Hurricanes ont battu Pickett et Pittsburgh n ° 17 38-34 samedi.

Van Dyke a complété 31 des 41 passes pour les trois scores et une interception alors que Miami (4-4, 2-2 Atlantic Coast Conference) a battu un adversaire classé pour une deuxième semaine consécutive.

Pickett a renforcé son CV Heisman en lançant pour un record scolaire de 519 verges et quatre touchés, mais il a également lancé ses deuxième et troisième interceptions de la saison, qui ont toutes deux entraîné d’énormes changements d’élan.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le premier – par Tyrique Stevenson de Miami au deuxième quart – a conduit à un touché de 1 verge de Jaylan Knighton qui a donné aux Hurricanes une avance de 31-17 à la mi-temps. Le second – par la sécurité de première année James Williams – est venu avec 4:07 à jouer et Pitt a conduit pour un touché de feu vert. Pickett a jeté derrière le receveur vedette Jordan Addison et Williams a fait un plongeon au Miami 4.

Une pénalité pour conduite antisportive infligée aux Hurricanes a repoussé le ballon vers le Miami 2. Pitt a presque bourré Knighton pour une sécurité, mais les officiels ont statué que Knighton avait avancé hors de la zone des buts. L’appel a été maintenu après examen et les Hurricanes ont épuisé le temps imparti.

Pitt (6-2, 3-1).

Van Dyke, qui a réalisé une performance exceptionnelle lors d’une victoire bouleversée contre l’État de Caroline du Nord la semaine dernière, n’a pas perdu de temps pour reprendre là où il s’était arrêté. Le recrue redshirt a mené trois touchés au cours des 10 premières minutes du match, dont une frappe de 20 verges à Elijah Arroyo et un lancer de 57 verges à un Will Mallory grand ouvert sur un scintillement aux puces inversé.

Les Panthers, essayant désespérément de se débarrasser du « même vieux manteau Pitt » que le programme a trimballé pendant près de quatre décennies, ont répondu derrière leur quart-arrière senior qui a monté une campagne pour le trophée Heisman qui est passée d’improbable à légitime en l’espace de un mois.

Face à un secondaire de Miami inexpérimenté et en proie aux blessures, Pickett a régulièrement rallié les Panthers tout en réécrivant le livre des records de l’école dans le processus.

Au deuxième quart, il a surpassé Alex Van Pelt pour le plus grand nombre de verges offensives totales de l’histoire du programme. La passe de touché de 12 verges de Pickett à Jared Wayne dans le troisième l’a fait dépasser le Temple de la renommée Dan Marino pour la plupart des touchés avec 83.

Pickett a poussé le total à 84 et a égalisé le pointage avec une passe de 19 verges à Jaylon Bardon au milieu du troisième quart.

Les Hurricanes ont répondu en parcourant 85 verges en huit jeux, le deuxième touché de Knighton donnant à Miami l’espace dont il avait besoin pour battre les Panthers pour une quatrième fois de suite.

L’EMPORTER

Miami : Van Dyke continue de s’améliorer de semaine en semaine. À l’exception d’une interception au quatrième quart qui a doublé comme un « coup de pied de bras », Van Dyke était tout à fait égal à Pickett. Les Hurricanes auront besoin de lui pour continuer à l’éclairer pendant qu’une toute jeune défense se cherche une identité.

Pitt : Si Pickett termine la saison avec des chiffres qui méritent d’être pris en compte par Heisman, cela pourrait être dû à une défense qui reste erratique. Une semaine après avoir manipulé Clemson, les Panthers ont cédé 492 verges et ressemblaient beaucoup à l’unité qui a accordé 517 verges dans une défaite à domicile contre Western Michigan en septembre.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Les Panthers n’amélioreront pas le classement de saison le plus élevé du programme depuis 2009 et pourraient avoir besoin d’un peu d’aide pour rester dans les sondages.

SUIVANT

Miami : visite Georgia Tech samedi prochain.

Pitt : Voyage à Duke samedi prochain.