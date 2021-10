Van Gaal défend De Jong et Koeman

10/10/2021 à 17h35 CEST

L’entraîneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, est sorti aujourd’hui pour défendre le milieu de terrain Frenkie de Jong et l’entraîneur Ronald Koeman et a déclaré, lors de la conférence de presse précédant le match de lundi prochain contre Gibraltar, que les critiques reçues par les deux « est typique de Barcelone & rdquor ;.

« Lorsque tout se passe bien et que vous apportez de grandes contributions, comme Frenkie de Jong l’a fait au cours des deux dernières années, alors il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Mais quand ils vont mal, les barcelonais regardent toujours les étrangers. Et dans ce cas, le & rdquor; trainer est appliqué ;dit Van Gaal en référence à Koeman, car « il est aussi étranger et hollandais ».

L’entraîneur des Pays-Bas a été entraîneur du FC Barcelone à deux étapes différentes et a assuré que « l’histoire se répète & rdquor; car il a également subi des critiques lorsque les résultats ne l’ont pas accompagné, il a donc conseillé aux Néerlandais du club catalan « de ne pas faire trop attention & rdquor; aux commentaires négatifs.

Cependant, Van Gaal a reconnu qu’il n’était pas satisfait du dernier match de Frenkie de Jong sous le maillot « Oranje », dans lequel les Pays-Bas ont battu la Lettonie (0-1).

« Je lui ai dit que je ne l’aimais pas contre la Lettonie », a assuré l’entraîneur, même s’il a par la suite prévenu qu’« il ne fallait pas parler des qualités des joueurs ; car, lorsque vous en critiquez un publiquement, vos propos « prennent vie dans les médias & rdquor ;.

En outre, a expliqué que la position de De Jong dans l’équipe nationale « est celle détenue par Sergio Busquets & rdquor; à Barcelone. « Il joue au centre du milieu de terrain pour moi. J’ai moi-même joué dans cette position et vous n’avez normalement pas à courir beaucoup, mais lui le fait. Parfois, je pense « Frenkie, tu cours trop. »

D’un autre côté, Van Gaal a fait l’éloge des chiffres de Depay. «Quand je regarde les données de Memphis à l’entraînement ici et dans les matchs, je n’ai jamais eu d’attaquant qui court si loin, va si loin et si loin vers le ballon. C’est louable & rdquor ;.

Les Pays-Bas sont en tête du groupe G des qualifications pour la Coupe du monde Qatar 2022 et joueront contre Gibraltar lundi prochain au stade Feyenoord de Rotterdam.