Van Gaal revient comme sélectionneur des Pays-Bas pour la troisième fois

08/04/2021 à 12:16 CEST

L’Association royale néerlandaise de football a annoncé aujourd’hui la nomination de Louis van Gaal en tant qu’entraîneur des Pays-Bas, poste qu’il occupera pour la troisième fois.

“Le football néerlandais a toujours été proche de mon cœur et, à mon avis, le poste d’entraîneur national est la clé de l’avancement de notre football. Je considère comme un honneur d’entraîner l’équipe néerlandaise & rdquor;, a déclaré Van Gaal dans un communiqué de la fédération.

Les Pays-Bas jouent entre le 1er et le 7 septembre trois matchs contre la Norvège, le Monténégro et la Turquie qui seront déterminants pour décider de la première place du groupe G -les « Oranje & rdquor; deuxième qualification pour la coupe du monde Qatar 2022 “Il reste peu de temps pour les prochains matchs de qualification, qui sont immédiatement cruciaux pour notre participation à la Coupe du monde, donc l’accent est immédiatement mis à cent pour cent sur les joueurs et l’approche que nous devons utiliser”, a assuré l’entraîneur.

La nomination de Van Gaal, qui succédera à Frank de Boer, intervient malgré ses récentes critiques à l’encontre des “joueurs oranje, affirmant que”un tas d’étoiles glorifiées ne pourrait pas le faire& rdquor;, faisant référence à l’élimination des Pays-Bas en huitièmes de finale du Championnat d’Europe.

“J’ai déjà parlé avec plusieurs joueurs et j’ai rencontré le staff technique de l’équipe nationale, je veux vraiment travailler avec eux& rdquor;, a déclaré Van Gaal aujourd’hui.

L’un des directeurs techniques de la fédération, Nico-Jan Hoogma, a fait l’éloge de Van Gaal et a déclaré qu’il est un entraîneur “avec des qualités exceptionnelles, rapide et attendu & rdquor;, et qu’ils l’ont contacté peu après l’élimination au deuxième tour de finale de l’Eurocoupe.

« Nous avons parlé fréquemment depuis lors. Au cours des derniers jours, nous avons pu peaufiner les détails et mettre les points sur les i. Nous sommes heureux que Louis prenne le travail& rdquor;, a assuré Hoogma.

Van Gaal a été en charge des Pays-Bas à deux reprises : entre 2000 et 2001, après avoir quitté le FC Barcelone, et entre 2012 et 2014, lorsqu’il a remporté la troisième place de la Coupe du monde au Brésil.

Avec le nouvel entraîneur arriver à l’« Oranje & rdquor; Danny Blind et Henk Fraser, qui servira d’assistants, et Frans Hoek, qui sera l’entraîneur des gardiens.