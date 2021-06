Van Gundy et Scott Brooks licenciés de leurs équipes respectives

La danse du banc se poursuit dans la NBA et il y a déjà deux autres trous avec lesquels la rumeur : Washington Wizards et New Orleans Pelicans Ils ont pris la décision de se passer des services de leurs entraîneurs aujourd’hui et pour les prochaines saisons.

Stan Van Gundy et Scott Brooks Ils abandonnent leurs projets respectifs, le premier après ne même pas être entrés dans le Play In et le second après avoir été éliminés au premier tour de la Conférence Est des NBA Playoffs 2021 contre les Philadelphia Sixers. Quelles seront vos pièces détachées pour ce prochain cours ?