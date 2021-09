Van Halen : le livre ‘The Eruption And The Aftershock’ attendu en octobre

Livres Backbeat a annoncé la sortie le 1er octobre 2021 de “Van Halen : l’éruption et la réplique” par Michel Christophe. Le livre est disponible dès maintenant en pré-commande dans plusieurs formats.

C’est l’histoire épique de la façon dont l’un des plus grands groupes américains a résisté sans doute au feuilleton le plus dramatique de l’histoire du rock and roll avec des chansons qui se tissent dans le tissu de chaque musicien qui les a entendus, aux côtés d’un spectacle en direct incendiaire et inégalé qui a épaté le public. à l’échelle mondiale.

Avec des interviews exclusives d’initiés, de fans et d’artistes qui étaient là pour assister à l’ascension, au tumulte et à la création de légendes, c’est une histoire qu’il faut lire pour y croire. Le livre comprend les commentaires des membres de SABBAT NOIR, ALICE ENCHAÎNÉE, REVOLVER EN VELOURS, PANTERA, RATT, STRIPE et bien d’autres encore, aux côtés de photos inédites et d’interviews inédites de VAN HALEN aluns Sammy Hagar, Michel Antoine et Gary Cherone.

À la fin des années 70, le paysage de la musique rock était jonché de carcasses gonflées de groupes qui faisaient la fête trop fort, se sont épuisés ou sont devenus complaisants face au succès. La porte était ouverte pour quelque chose de frais, sauvage et envoûtant.

Entrer VAN HALEN.

Composé de deux frères nés aux Pays-Bas, l’un à la batterie et l’autre dont la guitare était une extension de son être même, un bassiste à la gorge dorée et un leader qui compensait son manque de capacité de chant traditionnel par de l’attitude et de la gravité. -défiant les acrobaties sur scène, ils ne ressemblaient à rien de ce que l’on avait vu auparavant.

Alexis et Edouard Van Halen, Michel Antoine et David Lee Roth mettre un cap sur une décennie et exploser dans la suivante avec une marque de musique pas tout à fait punk, pas tout à fait métal, et pas du tout subtile.

Ils sont passés de barils d’arrière-cour en tête d’affiche à la tête d’affiche au Festival américain devant trois cent mille personnes en cinq ans. Puis, juste au moment où il semblait qu’il n’y avait pas d’obstacle créé pour ralentir le puissant VAN HALEN ascension, le groupe a implosé de l’intérieur vers l’extérieur, pour rebondir plus fort que jamais avec ex-MONTROSE hurleur Sammy Hagar les menant à quatre albums numéro un consécutifs.

“Ce livre a été un projet passionné depuis le début, et vous aurez du mal à trouver un autre écrivain qui a couvert VAN HALEN de manière si complète au fil des ans et avec tant de respect », dit Christophe. « Mais après le décès de Eddie Van Halen, le cycle de nouvelles a finalement évolué. Comme il est dit dans l’introduction, je n’étais pas prêt à le faire et j’avais l’impression qu’il y avait encore beaucoup à dire, pas seulement de moi-même, mais des fans, des musiciens, et donc, bien d’autres qui ont été touchés par VAN HALEN.”

Des recherches approfondies, “Van Halen : l’éruption et la réplique” examine :

* L’arrestation de David Lee Roth sur le “Van Halen II” visiter



* Oakland 1981 et quelles séquences existent réellement des émissions légendaires



* A quelle distance Roth couper en le faisant Festival américain après être tombé malade dans la jungle amazonienne



* Quel rôle VAN HALEN joué dans le 1985 PMRC audiences



* La première apparition publique étrangement ignorée de “VAN HAGAR”



* Pourquoi le 2007 Temple de la renommée du rock and roll l’induction s’est effondrée

Éloge précoce pour “Van Halen : l’éruption et la réplique”

Stephen Pearcy (RATT): “Livre incroyable. Seules quelques personnes auront VAN HALENest à l’intérieur.”

Philippe H. Anselme (PANTERA, VERS LE BAS): “C’est un héritage explosif. C’est cimenté. Ils ont botté chaque cul qui était devant eux.”

Heidi Ellen Robinson Fitzgerald (HERFITz PR): “Je faisais partie de VAN HALENl’équipe de relations publiques de Warner Bros. à la fin des années 70. J’ai pleuré et j’ai éclaté de rire plusieurs fois en lisant ce livre, reconnaissant des événements auxquels je n’avais pas pensé depuis des décennies. Les VAN HALEN Je savais que c’était sur ces pages, et Michael en a peint un brillant portrait.”

Tony Iommi (SABBAT NOIR): “Il n’y en a qu’un VAN HALEN, et ils étaient vraiment, vraiment bons.”

Guillaume DuVall (ALICE ENCHAÎNÉE): “C’était juste un rouleau compresseur, et ces gars-là faisaient cette nuit après nuit, peu importe dans quelle condition ils étaient.”

Christophe est journaliste et historien de la musique. Il est l’auteur de “FAQ de Depeche Mode : tout ce qu’il reste à savoir sur le meilleur groupe de synth-pop au monde”. Rédacteur principal pour le magazine musical en ligne Vanyaland, dont il a été membre fondateur puis rédacteur en chef, il contribue fréquemment à Rock classique ultime, Fil audio et apparaît régulièrement à la télévision, à la radio et dans des podcasts en tant qu’expert sur une variété de sujets liés à la musique. Il a également une chronique de musique et de style de vie souscrite pour une série de journaux dans la région métropolitaine de Philadelphie et au-delà sous la Groupe MediaNews bannière. Son travail est paru dans le Boston Phoenix, Magazine de Boston, LA Hebdomadaire, PopMatters, Rocher, Ronda, Cri d’écran et Diffuseur. Michael vit à Boston, construisant une collection de vinyles respectable.