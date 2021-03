*Van Hunt s’est récemment ouvert à Entertainment Tonight sur la façon dont sa petite amie Halle Berry a influencé à la fois lui et sa musique.

« L’inspiration pour notre relation passe par tout, même dans mon rôle parental », a-t-il déclaré au point de vente, par Page six. « Je suis une personne complètement différente, je peux le dire comme ça, et je pense que cela a amélioré tous les aspects de ma vie. »

Il a également jailli du doux message de la Saint-Valentin qu’elle avait écrit pour lui sur Instagram en février.

«C’était bien écrit, ce que du moins c’est ce que j’aime reconnaître parce que je ne sais pas que les gens connaissent cette facette d’elle parce qu’elle sait aussi écrire», a-t-il déclaré. «Vous allez être surpris de tout ce qu’elle peut faire.»

Berry et son boo thang ont célébré la Saint-Valentin ensemble à Los Angeles. Sur sa page IG, l’actrice a posté une vidéo sexy qui montrait le couple par derrière, avec ses seins nus et dansant sur un balcon sur la chanson de Hunt «Being a Girl».

«Vous gardez tout simple @vanhunt ✨ # valentinesdayweekend», a-t-elle sous-titré les images sur Instagram. « Musique du seul et unique Van Hunt @meundies. »

Elle a également partagé le message d’amour suivant à Hunt: «À tous les Saint-Valentin qui ont peut-être du mal à bien faire les choses… Je vous sens, mais n’abandonnez jamais et NE JAMAIS VOUS RÉGLER pour moins que ce qui fait chanter votre cœur!» Berry a écrit dans la légende.

«Peu importe ce qu’ils disent ou comment ils vous appellent. Peu importe le nombre de fois que vous essayez, cela en vaut toujours la peine. Si vous désirez l’amour, vous trouverez votre partenaire, votre égal… votre personne… même si cela vous prend jusqu’à 54 ans! elle a ajouté.

En plus de son doux article sur le V-Day, Hunt a également été impressionnée par la façon dont la superstar et sa famille ont célébré son 51e anniversaire.

«Leur famille a ce rituel où, et je ne pense pas qu’elle voudrait que je le dise, ils se réunissent et ont juste une petite reconnaissance de la journée et donc ils, vous savez, ils m’ont plongé dans cela et m’ont accueilli dans cela et c’était tout simplement magnifique », a-t-il dit. «C’était juste attentionné, attentionné et gentil et c’est vraiment le genre de personne qu’elle est, donc, c’était magnifique.»