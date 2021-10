Van Jones : Biden a marché sur un râteau et est tombé dans les escaliers ; Dems ‘Regardant par-dessus le bord d’une falaise’

Publicité

Lorsque Joe Biden parle de faire avancer son agenda, « il marche sur un râteau, puis il glisse sur une peau de banane, puis il tombe dans les escaliers avec des billes et maintenant les gens le regardent sous un jour négatif », a déclaré Van Jones de CNN. .

Jones, un ancien responsable de l’administration Obama, est apparu sur CNN pour discuter de la performance de Biden ces derniers temps et il n’a pas semblé trop impressionné.

Ci-dessous une transcription, via Grabien :

CUOMO: « Les chiffres sont en baisse. Le parti se bat contre lui-même, sur ce qui devrait être des victoires faciles. Sont-ils connectés ? »

JONES: « Ben oui, je pense qu’en ce moment, la lune de miel est finie. Il y a eu un moment où c’est comme celui de Trump : « Au revoir, Trump ! Bonjour, vaccins ! Nous sommes si heureux de vous voir, Joe Biden. C’est un peu comme ça que cette année a commencé. Et puis, il a vraiment fait avancer les choses. N’oubliez pas, vous avez 200 millions d’Américains, qui sont vaccinés, en ce moment. Vous avez obtenu un billion de dollars qu’il a pu intégrer à l’économie avec le plan de sauvetage. Il gère bien la tentative de coup d’État. Son ministère de la Justice s’attaque à la suppression des électeurs. Il fait beaucoup de bonnes choses. Le problème est qu’il s’est mis dans une position où il a fait de grandes et audacieuses déclarations sur le reste de l’ordre du jour. « Vous pensez que ce super truc que nous avons fait est bon. Ce n’est rien! Attendez jusqu’à cet été, quand vous aurez tous ces autres trucs !’ Et puis il marche sur un râteau, et puis il a glissé sur une peau de banane, et il tombe dans les escaliers, avec des billes. Et maintenant, les gens le regardent sous un jour négatif. Maintenant, peuvent-ils récupérer ? Oui, ils peuvent récupérer. Si à cette époque, l’année prochaine, si les prix de l’essence ont baissé, si les cas diminuent, si les emplois augmentent, vous allez être dans une situation différente. Mais en ce moment, le Parti démocrate regarde par-dessus le bord d’une falaise. Et il y a beaucoup de peur et d’inquiétude. Et nous sommes – vous ne voyez pas ce leadership fort de Joe Biden auquel je pense que les gens s’attendaient à ce que les choses soient faites, pour que la prochaine série de choses soit faite. »

REGARDEZ:

Biden s’est retrouvé dans l’eau chaude plus tôt jeudi après des informations selon lesquelles il s’était endormi lors d’un événement.

Le rédacteur en chef de Human Events et ancien journaliste de One America News, Jack Posobiec, a rapporté sur Twitter que des sources lui avaient dit que Bien s’était endormi lors du mariage de son neveu cette semaine.

« Biden s’est complètement endormi » du menton à la poitrine « lors du mariage de son neveu lundi et lorsque le personnel l’a réveillé, il ne mangerait qu’un sandwich de Capriotti, par travailleur de Pennsylvanie lors de l’événement », a-t-il déclaré sur Twitter.

« ‘ Endormi pendant toute la cérémonie et n’arrêtait pas de s’endormir pendant la réception. Jill adopte un ton sévère avec lui quand il est groggy. Il a décidé qu’il n’allait pas manger ce que le chef avait préparé et qu’il ne voulait que du Capriotti’ », a-t-il déclaré à sa source.

Biden s’est complètement endormi « menton à poitrine » lors du mariage de son neveu lundi et lorsque le personnel l’a réveillé, il ne mangerait qu’un sandwich de Capriotti, selon un employé de Pennsylvanie lors de l’événement. – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 14 octobre 2021

Il est important de noter qu’il n’y a eu aucune confirmation officielle de l’endormissement de Biden et que la Maison Blanche n’a pas commenté l’allégation.

Biden et la première dame Jill Biden ont assisté au mariage de son neveu Cuffe Owens alors qu’il se mariait avec la star de la télé-réalité Meghan O’Toole King.