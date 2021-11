Van Jones de CNN : la victoire de Youngkin serait une « variante delta » du trumpisme

Van Jones s’exprimant au Politicon 2016 au Pasadena Convention Center à Pasadena, Californie (Gage Skidmore)

Avant le retour des résultats des élections mardi soir, Van Jones de CNN a affirmé que si le républicain Glenn Youngkin triomphait dans la course au poste de gouverneur de Virginie, cela représenterait la «variante delta» du trumpisme. Jones a expliqué l’analogie en disant que Youngkin faisait partie de la « même maladie » mais qu’il se propagerait « beaucoup plus vite ».

Van Jones sur CNN appelle Glenn Youngkin la « variante delta du trumpisme ». « La même maladie, mais se propage beaucoup plus rapidement et peut atteindre beaucoup plus d’endroits. » pic.twitter.com/8dA9WfTCFC – Townhall.com (@townhallcom) 2 novembre 2021

En tant que candidat, Youngkin a refusé de participer à la campagne électorale avec Trump, a dénoncé l’émeute du 6 janvier au Capitole et a défendu des questions telles que la création d’emplois, la criminalité et l’éducation. Il apparaît sur le ticket républicain à côté de Winsome Sears, une femme afro-américaine en lice pour le poste de lieutenant-gouverneur et Jason Miyares, un Latino candidat au poste de procureur général.

L’affirmation de Jones fait écho au message principal de l’adversaire de Youngkin, le démocrate Terry McAuliffe, qui s’est donné pour mission de lier Youngkin à l’ancien président. Lundi soir, lors du dernier rassemblement électoral de McAuliffe, McAuliffe a déclaré par erreur ou de manière trompeuse que Youngkin mettait fin à sa campagne en apparaissant avec Trump et a prononcé le nom de Trump 13 fois au cours de remarques de 15 minutes.

Lors du premier débat entre les deux candidats en septembre, la modératrice Susan Page s’est adressée à McAuliffe en observant que « pour regarder vos annonces de campagne, les électeurs de Virginie pourraient bien penser que Donald Trump est sur le bulletin de vote ».

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.

Lien source