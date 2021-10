Van Jones dit que les manifestants prenant d’assaut le Barclays Center étaient «perturbants»

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Van Jones est très perturbé par ce qu’il a vu se dérouler au Barclays Center – des manifestants prenant d’assaut le bâtiment à la suite de l’insurrection du 6 janvier – et il dit qu’il y a un danger que ces scènes deviennent monnaie courante.

L’animateur de podcast et commentateur de presse estimé a rejoint « TMZ Live » lundi et nous a dit ce que c’était que d’être là en personne lorsque les manifestants se sont affrontés avec la sécurité et ont renversé des barricades à l’extérieur de l’arène de la NBA.

FREEDOMNEWS.TV

La manifestation, que certains comparent à l’émeute du Capitole, était contre le mandat du vaccin à New York et en faveur de la star des Brooklyn Nets Kyrie Irving … qui est mis à l’écart parce qu’il n’est pas vacciné.

Tout comme le Capitole des États-Unis, Van dit que l’arène a dû être fermée … et il dit que c’est un autre signe que le pays doit se rendre dans un meilleur endroit.

Van pense que la société est à la recherche de la prochaine grande division, et avec Donald Trump hors de la Maison Blanche, le grand catalyseur est désormais le vaccin COVID-19.

Il a quelques idées sur ce qui se cache derrière les divisions massives que nous observons à travers le pays … mais il dit que nous nous dirigeons vers une société non civilisée si les attaques de la foule contre les bâtiments se normalisent.

Van nous explique comment son nouveau podcast « Uncommon Ground » – lancé mercredi – essaie de faire partie de la solution, rassemblant les gens pour partager des points de vue différents sur des problèmes majeurs.