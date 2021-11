Van Morrison fait face à un procès en diffamation du ministre de la Santé d’Irlande du Nord

L’auteur-compositeur-interprète né à Belfast, Van Morrison – qui a vivement critiqué les mesures de verrouillage de COVID-19 – fait face à une poursuite en diffamation du ministre de la Santé d’Irlande du Nord, Robin Swann.

Des médias, dont Sunday Life, ont rendu compte de la plainte contre Van Morrison, 76 ans, et Robin Swann (qui est devenu ministre de la Santé en janvier 2020) aurait engagé l’avocat en diffamation Paul Tweed pour diriger l’action. Tweed, 66 ans, réside à Belfast et a représenté des clients de premier plan tels que Nicolas Cage, Jennifer Lopez et Justin Timberlake, pour n’en nommer que quelques-uns.

Le chanteur et auteur-compositeur de « Brown Eyed Girl » Van Morrison, qui a sorti plusieurs morceaux anti-verrouillage et a fait don des bénéfices à des musiciens en difficulté, a été poursuivi en justice en juin, par Sunday Life encore une fois. Un suivi de septembre aurait détaillé les allégations, et Van Morrison et son équipe juridique ont ensuite réfuté les allégations en octobre.

Ces allégations, pour leur part, seraient centrées sur les commentaires critiques que Van Morrison a faits à propos de Robin Swann l’année dernière. Une vidéo capturée en juin montre le créateur de Moondance décrivant Swann comme « très dangereux » alors qu’il s’exprimait devant un public; Le député de North Antrim Ian Paisley Jr. l’a finalement rejoint sur scène et a fait écho à ses propos.

Il convient de noter que Van Morrison peu de temps après l’événement a développé sa critique de Swann dans deux vidéos, qui durent un total combiné de près de 15 minutes. « J’ai sorti ces chansons, et ce personnage de Robin Swann, il a décidé qu’il voulait se mêler de mes affaires. Il a donc contacté un magazine musical américain appelé Rolling Stone. Je pense qu’il voulait être dans le business de la musique ou être célèbre ou quoi que ce soit.

«Ce qui était très étrange, de contacter un magazine de rock américain alors que les chansons étaient centrées sur le Royaume-Uni, elles étaient contre le gouvernement britannique, elles étaient contre le verrouillage du gouvernement britannique. … Il a fait des commentaires désobligeants sur moi-même. Alors, m’étant mêlé à mes affaires, j’ai décidé de jeter un coup d’œil sur lui », a-t-il déclaré, avant de réciter une liste de raisons derrière ses commentaires et opinions.

Le procès de Swann se concentrerait également sur une interview que l’accusé a donnée en juin 2020, dans laquelle il a doublé ses remarques sur l’employé du gouvernement, ainsi que les vidéos susmentionnées. Tweed a indiqué dans une brève déclaration : « Des poursuites ont été engagées et sont en cours contre Van Morrison. Nous visons un procès en février.

Et l’avocat de Van Morrison a confirmé l’épreuve de force juridique en parlant avec la BBC et a relayé : « M. Morrison affirme dans cette défense que les mots qu’il a utilisés étaient liés à une question d’intérêt public et constituaient un commentaire loyal. »

Ce n’est peut-être pas un hasard si Van Morrison doit donner plusieurs spectacles en Floride et au Nevada en février, et les arrêts représentent actuellement les seuls concerts aux États-Unis que le double gagnant d’un Grammy a réservé pour l’année prochaine. Fin septembre, Phoebe Bridgers a été nommée dans un procès en diffamation pour des déclarations faites dans une publication Instagram.