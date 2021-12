Van Riemsdyk marque 2 points, les Flyers infligent une 5e défaite consécutive à l’Arizona

James van Riemsdyk a marqué deux buts et Patrick Brown a marqué son premier but de la saison, menant les Flyers de Philadelphie à une victoire de 5-3 sur les Coyotes de l’Arizona samedi soir.

Scott Laughton et Claude Giroux ont également marqué, et Travis Konecny ​​a récolté deux mentions d’aide pour les Flyers, qui ont marqué deux fois en 73 secondes en deuxième période pour briser une égalité de 2 points.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Martin Jones a réalisé 29 arrêts pour les Flyers, qui ont remporté leur deuxième de suite après avoir brisé une séquence de 10 matchs sans victoire avec une victoire de 4-3 à Las Vegas vendredi. Les Flyers ont une fiche de 7-3-1 contre la Conférence Ouest.

« De toute évidence, la confiance n’est pas à son plus haut niveau lorsque vous en perdez 10 de suite », a déclaré Laughton, dont les Flyers ont complété une séquence de cinq matchs en sept jours.

« Pour aller à Vegas et jouer un dos à dos ici, les jambes ne sont probablement pas les meilleures, mais vous devez jouer un jeu intelligent et les gars l’ont fait ce soir. »

Brown a porté la marque à 3-2 à 11:21 de la deuxième, interceptant une passe transversale du gardien des Coyotes Karel Vejmelka et marquant dans un filet ouvert.

Vejmelka était sorti de ses filets pour effectuer une longue passe près du cercle droit, mais n’a pas obtenu grand-chose sur sa passe.

« La façon dont il a travaillé pour remonter sur la patinoire », a déclaré l’entraîneur par intérim Mike Yeo à propos de Brown. « De toute évidence, c’est un rebond, mais j’aime penser que si vous faites les bonnes choses, vous obtenez des rebonds. C’est un gars, parmi tant d’autres, qui nous donne tout ce qu’il a en ce moment. »

Van Riemsdyk a décoché un tir du côté droit de Konecny ​​en avantage numérique 73 secondes plus tard pour une avance de 4-2, le troisième but des Flyers de la période.

Van Riemsdyk a inscrit trois buts lors des deux derniers matchs.

« ‘Reemer’ travaille toujours, fait toujours les bonnes choses », a déclaré Konecny. « C’est juste un buteur naturel. »

Giroux a porté la marque à 5-2 au milieu de la troisième période.

Jay Beagle, Nick Schmaltz et Lawson Crouse ont marqué pour les Coyotes, qui ont perdu cinq matchs de suite et sept sur huit. Le défenseur Cam Dineen a récolté deux mentions d’aide alors que les Coyotes ont joué sans les défenseurs blessés Jacob Chychrun.

« Je voulais juste jouer simple, faire mon travail », a déclaré Dineen.

Vejemlka a réalisé 29 arrêts pour les Coyotes, jouant également le deuxième d’un match consécutif.

Van Riemsdyk a marqué son premier but après 74 secondes de jeu lorsqu’il a volé la rondelle de Kyle Capobianco au centre de la patinoire et a patiné sans contestation. Beagle a répondu avec son premier de la saison 39 secondes plus tard sur un avantage numérique pour égaliser à 1-tout.

Laughton a marqué cinq minutes après le début de la deuxième période pour une avance de 2-1, avant que Schmaltz ne l’égale à 10:38 avec son premier.

La cravate n’a pas duré longtemps. Vejmelka est sorti de son filet dans le cercle droit pour jouer une longue passe, mais sa faible passe transversale a été interceptée par Brown pour un but facile et les Flyers ont marqué les deux buts suivants pour une avance de 5-2.

« Au cours des deux derniers matchs, la structure a été bien meilleure, et lorsque vous faites cela, vous êtes en mesure de faire des jeux », a déclaré Jones. « Et aussi en meilleure position défensivement. De bons matchs en couple sur lesquels s’appuyer. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

REMARQUES

Les Coyotes D Jakob Chychrun (haut du corps) et F Ryan Dzingel (bas du corps) ont été blessés après avoir subi des blessures lors d’une défaite 3-1 contre la Floride vendredi… Le but de Laughton, son sixième de la saison, est entré dans son 400e match en carrière, tous avec les Flyers. …Les Flyers D Keith Yandle (948) et les Coyotes F Phil Kessel (927) ont une fiche de 2-3 dans l’histoire de la LNH en matchs consécutifs joués. Doug Jarvis (964) ouvre la voie. … Coyotes F Loui Eriksson a récolté une mention d’aide samedi et compte deux mentions d’aide de moins de 350 pour sa carrière et deux points de moins de 600 points en carrière. S’il atteint ces marques, il serait le huitième joueur suédois de la LNH avec 250 buts, 350 aides, 600 points et 1 000 matchs. … Shayne Gostisbehere a joué ces sept premières saisons avec les Flyers, marquant 60 buts et 219 points. Il mène les Coyotes avec 13 mentions d’aide à sa première saison.

SUIVANT

Flyers: Accueillez le New Jersey mardi.

Coyotes : Accueillez les Rangers de New York mercredi.