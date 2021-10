Van un volar! Despertadores con Alexa en oferta al mejor precio

Aunque los despertadores son unos dispositivos que llevan existiendo durante décadas, lo cierto es que con la llegada de las nuevas tecnologías también han evolucionado. Esto hace que hoy en día podamos contar con relojes despertadores avec connexion à Internet ou compatibles avec les autres assistants virtuels les plus utilisés avec l’assistance de Google ou d’Alexa.

Si estás pensando comprar un reloj despertador, no debes dejar de revisar los modelos que te mostramos a continuación. Se trata de diferentes modelos asequibles para todos los bolsillos y con un interesante descuento que tiene algo en común, sons compatibles con algún asistente de voz. Concretamente, los modelos elegidos son compatibles avec Google ou Alexa, ya que son los más populares y utilizados a día de hoy.

Despertadores con Google ou Alexa en oferta

Horloge intelligente Lenovo

Este Lenovo Smart Clock es uno de los despertadores inteligentes plus complets. Un modelo compatible con el asistente de Google que permite elegir entre cientos de sonidos y alarmas multimedia para despertarnos. Es posible configurar las alarmas con un simple comando de voz o bien a través de su pantalla táctil de 4 pulgadas. El precio oficial de este modelo de Lenovo es de 89,99 euros, pero ahora cuenta con un gran descuento que permite comprarlo por solo 59€.

Spot d’écho Amazon

El Amazon Echo Spot es uno de los relojes despertado más populares, aunque mucho los clasifican también como altavoz inteligente. Teniendo en cuenta que es un producto de Amazon, sobre decir que cuenta con Alexa integrada, por lo que nos allowe configurar to do tipo de alarmas con un simple comando de voz. Además, este Echo Spot nos permite escuchar música, controlar otros dispositivos compatibles con el asistente de Amazon y pedir todo tipo de ayuda al asistente con nuestra propia voz. El precio original es de 129,99 euros, aunque ahora cuenta con un 42% de descuento, lo que nos permite comprarlo por solo 74,99 euros.

Depertador WiFi

Este modelo lo encontramos de oferta en MediaMarkt, un despertador inteligente que es compatible tanto with Google como with Alexa y that isá equipado también with radio FM and Luz integrada. Incluye varios sonidos para nuestras alarmas e incluso la posibilidad de grabar un audio por nosotros mismos. El precio oficial para este despertador es de 99 euros, pero ahora cuenta con un 60% de descuento. Esto supone un ahorro de unos 60 euros en su compra, pudiéndolo comprar en estos momentsos por 38,90€.

Despertador Vins

Pour l’ultime pero no por ello menos important, dentro del recopilatorio de despertadores que incluyen a los asistentes Google y Alexa, encontramos en oferta este reloj despertador de Winess. Un modèle compatible avec ambos asistentes de voz que cuenta con una pantalla 9 pulgadas con dígitos, luz nocturna, radio FM, alarma dual y un precio de 42,99 euros. Ahora bien, es posible conseguirlo por solo 32,99 euros si aplicamos el cupón available para este modelo en estos momentsos. Simplemente debemos ir a la ficha del producto, desde el siguiente enlace, marcar la casilla de aplicar cupón y en el último paso antes de realizar el pago se verá reflejado el descuento.