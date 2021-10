Van un volar! Ganga por esta tablette Samsung Galaxy en MediaMarkt

Le modèle es concret es el Samsung Galaxy Tab A7, una comprimé de 10,4 poudres con un cuerpo delgado de tan solo 7 mm et un atractivo diseño con cuerpo metálico. A pesar de su gran resistencia, lo ideal es acompañar a esta tablet de alguna de las fundas compatibles con modelos de 10,4 pulgadas, sobre todo si somos de los que estamos todo el día con la tablet de un lado para otro o se la dejamos usar a los más pequeños de la casa.

Idéal pour faire le tipo de usos

La pantalla de esta tablet Samsung Galax Tab A7 ofrece una résolution WUXGA de 2000 x 1200 pixels y está acompañada de cuatro altavoces que permiten disfrutar de un sonido completemente envolvente, puesto que cuentan con Dolby Atmos. En su interior encontramos un potente procesador de ocho núcleos acompañado de 3 Go de mémoire RAM que permite ejecutar todo tipo de tareas con total fluidz y una batería de enorme capacidad, 7040 mAh. Por lo tanto, es un modelo con el que podemos disfrutar al máximo de la reproducción de todo tipo de contenidos, así como ejecutar todo tipo de tareas con la garantía de conseguir un gran rendimiento y sin que tengamos que estar todo el día pendiente enchufe para cargarla.

El modelo en oferta dispone de una mémoire interne de 64 Go de capacité para almacenar todo lo que queramos en ella, archivos, juegos, aplicaciones, etc. No obstante, si se nos queda pequeño en algún momento, tenemos la suerte de poder ampliar el espacio usando una tarjeta de memoria microSD de a 1 To de capacité.

En el apartado multimédia hay que destacar que esta tablet Samsung Galaxy Tab A7 tiene una cámara principal de 8 megapíxeles y que cuenta con un espacio seguro y divertido especialmente diseñado para que los niños aprendan y jueguen a la vez que están protegidos de contenidos su ina edad.

Tablette Samsung Galaxy Tab A7 avec descuento

Le prix officiel de vente recommandé pour la Galaxy Tab A7 est de 239 euros, il est possible d’avoir recours à l’offre MediaMarkt avec un 10% de descuento. Esto nos permite comprarla a un prix final de 214 euros, ya que la oferta incluye también los gastos de envío gratis. El plazo de entrega para esta tablet Samsung es de entre dos y cuatro días hábiles, aunque también permite la opción de elegir como método de entrega la recogida en tienda.

Es decir, si tienes una tienda MediaMarkt cerca del trabajo o de casa, puedes comprobar si está available ise modelo y elegir la recogida de la tablet en dicha tienda. Un servicio que tampoco tiene ningún gasto adicional.