Van un volar! Reloj Samsung rebajado en MediaMarkt

Este es un modelo que tiene algunas novedades que son muy importantes. Una tenemos que queremos que resultan más llamativas es la inclusion del sistema operativo denominado Portez le système d’exploitation propulsé par Samsung. El smartwatch del que hablamos es el primero en utilizar este desarrollo, que cuenta como base con el trabajo de Google -es decir, nada de Tizen-, pero con una personalización propia de la compañía coreana. De esta forma, podrás instalar todas las aplicaciones que hay en Play Store destinadas a los relojes inteligentes e, incluso, tendrás acceso a desarrollos tan particulares como la aplicación de control de ejercicio Fit o el asistente de firma.

Otra de las grandes novedades que vas a tener en este jugar hable es el denominado capteur BioActive. Este permite monitorizar el estado de salud que tienes, ya que utiliza tecnología óptica capaz de realizar análisis bioeléctricos y, de esta forma, puedes realizar incluso electrocardiogramas (ECG). Además, debido a la inclusion de varios elementos podrás conocer en cualquier momento a la persona sanguínea; tu composición caporal; e, incluso, los niveles de oxígeno en la sangre. De esta forma, puesto que adquieras serán avanzados y bastante precisos.

Montre connectée Una buena oferta por este

Ahora mismo en MediaMarkt puedes aprovechar un interesante descuento que te permite pagar únicamente 341 euros para tener el producto del que hablamos en casa, sin que tengas que sumar absolutamente nada por los gastos de envío. Es una buena oportunidad? Pues lo cierto es que sí ya que hablamos de un modelo muy avanzado y que incluye las últimas mejoras existentes en el mercado de los relojes inteligentes. Te dejamos el enlacer que tienes que utilizar para no perder esta oportunidad y conseguir este equipo que tiene un diseño bastante atractivo al que no le faltan un par de botones laterales y un bisel giratorio para acceder a funciones de forma directa.

Es un modelo avec un bon matériel

El motivo que tenemos para decir esto es que la calidad del hardware integrado está fuera de toda duda. Un claro ejemplo de lo que decimos es que su pantalla es de 1,4 pulgadas el panel AMOLED tiene una resolución de 450 x 450, lo que asegura una calidad de imagen excelente. Aparte, su procesador es muy potente y está fabricado en tecnología de cinco nanómetros, que encaja muy bien con la cantidad de RAM de 1,5 GB y que permite reducir el consumo energético para conseguir algo plus d’un jour d’usage sin el más minimo problema.

Con Almacenamiento de 16 Go, que permite voy a dar una buena cantidad de información como por ejemplo música, la conectividad que ofrece este modelo es muy alta y no le faltan opciones de protección como por ejemplo la propia frente impact al agua y una resistencia di as que res que res ya que cumple con el estandard de grado militaire MIL-STD-810G. Por cierto, con este smartwatch podrás realizar pagos móviles ya que incluye el correspondantiente chip NFC.