01/07/2021

Le 07/02/2021 à 02:45 CEST

joueurs belges Alison van uytvanck Oui Greetje Minnen, le numéro 101 de la WTA et le numéro 106 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en battant en une heure et vingt-six minutes par 6-4 et 6-4 aux américains Quinn Gleason Oui Emina Bektas, numéro 171 de la WTA et, numéro 164 de la WTA respectivement lors de la 30e finale de Wimbledon. Avec ce résultat, les joueuses de tennis prennent la place des huitièmes de finale à Wimbledon.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, ont réalisé 66% au premier service, commis 2 doubles fautes et pris 59% des points de service. Quant à Gleason et Bektas, ils ont réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, ont réalisé un premier service de 79%, n’ont commis aucune double faute et ont réussi à remporter 56% de leurs points de service.

En huitièmes de finale, les vainqueurs rencontreront les joueurs néerlandais Arantxa Rus Oui Viktoria Kuzmova.

Dans le tournoi Londres (Double Dames de Wimbledon.) un total de 64 couples se font face. De plus, elle est célébrée entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.